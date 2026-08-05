Майорка направи за смях шампиона на Европа

Испанският Майорка поднесе огромната изненада в лятната предсезонна подготовка, след като разгроми с 3:0 двукратния европейски клубен шампион Пари Сен Жермен в контролна среща, играна на стадион „Сон Моиш“. Трябва да се отбележи, че френският гранд излезе в експериментален състав, като в редиците на Луис Енрике липсваха някои от големите звезди като Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола, Уорън Заир-Емери, Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и др. Това обаче не омаловажава успеха на испанския тим, а точни за гръмкия триумф бяха Зито Лувумбо (21'), Ян Виржили (40') и капитанът Антонио Раийо (52').

Резултатът в мача бе открит в 21-вата минута, когато Зито Лувумбо получи отличен извеждащ пас в наказателното поле, финтира прекия си пазач само с движение на тялото и от малък ъгъл успя технично да промуши топката във вратата на Сафонов за 1:0.

🚨🌍 | GOAL: ZITO LUVUMBO OPENS THE SCORING FOR MALLORCA! WHAT A GOAL!



Mallorca 1-0 PSG. pic.twitter.com/MbBSWylj6o — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 5, 2026

Майорка нанесе своя втори удар в 40-ата минута. Защитата на парижани сгреши, Дардер поведе контраофанзивата и изведе Ян Виржили в наказателното поле, а младият футболист елегантно копна топката над излезлия вратар за 2:0.

🚨🌍 | GOAL: JAN VIRGILI DOUBLES THE LEAD FOR MALLORCA! WHAT A FINISH!



Mallorca 2-0 PSG. pic.twitter.com/aTatpS0E8G — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 5, 2026

Класическото 3:0 бе оформено в 52-рата минута на срещата. Домакините изпълниха корнер, при който Саму Коща центрира прецизно в пеналтерията, където капитанът Антонио Раийо се извиси над всички и с премерен удар с глава опъна мрежата зад руския страж.

🚨⚽ GOAL: ANTONIO RAILLO MAKES IT THREE FOR MALLORCA! 🔥



PSG ARE GETTING EMBARRASSED!



Mallorca 3-0 PSG pic.twitter.com/5rph188026 — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 5, 2026

Испанският тим имаше още няколко отлични възможности да направи победата си още по-изразителна, като Омар Маскарел и Зито Лувумбо пропуснаха чисти ситуации пред противниковата врата.

ПСЖ от своя страна също създаде няколко добри положения, като най-чистото от тях се откри пред Хвича Кварацхелия в края на първата част, но вратарят на Майорка демонстрира добър рефлекс и спаси централния му изстрел.

Сблъсъкът се явява официално първа лятна проверка за състава на Луис Енрике преди старта на кампанията. Програмата на парижани продължава на високи обороти, като още тази събота (8 август) тимът ще се изправи срещу Манчестър Юнайтед на стадион „Улеви“ в Гьотеборг. Само четири дни по-късно – на 12 август (сряда) – за ПСЖ предстои и първият официален голям дуел за сезона: битката за Суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила в Залцбург.

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