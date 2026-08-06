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Аклиуш пристига в Париж, за да завърши трансфера си в ПСЖ

  • 6 авг 2026 | 13:34
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Аклиуш пристига в Париж, за да завърши трансфера си в ПСЖ

Френският национал Манес Аклиуш се очаква да пристигне в Париж по-късно днес, за да финализира преминаването си в Пари Сен Жермен. Според информация на „Льо Паризиен“ футболистът на Монако ще премине задължителните медицински изследвания, след което ще подпише петгодишен договор с френския шампион.

След продължителни преговори двата клуба са постигнали споразумение за трансферна сума в размер на 50 милиона евро. Спортният директор на парижани Луис Кампос отдавна следи изявите на Аклиуш, а наставникът Луис Енрике цени високо неговата универсалност в атака и отлични технически качества.

Сделката е била ускорена и от предстоящото преминаване на корейския футболист на ПСЖ Канг-Ин Лий в Атлетико Мадрид.

23-годишният Аклиуш се превръща в една от ключовите летни придобивки за столичния клуб. Той е вторият френски национал, който се присъединява към отбора през този трансферен прозорец, след като преди това бе привлечен и Люка Дин.

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