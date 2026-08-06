Кризата в Сеута може да лиши Барселона от 4,5 млн. евро

Предсезонната контролна среща, която Барселона трябва да изиграе срещу тима на ИР Танжер на 15 август в Мароко, е напът да бъде отменена. Въпреки че се твърди, че мачът е договорен с контракт и дори беше обявен на местно ниво, мигрантската криза в намиращия се на около 75 км Сеута поставя провеждането му под сериозно съмнение. Според договорката шампионът на Ла Лига трябва да получи 4,5 милиона евро за участието си.

Масовото пристигане на хиляди хора по море и през границата доведе до претоварване на местните служби и създаде социално и политическо напрежение, което налага преразглеждане на целесъобразността на събитието.

От Барса все още не са обявили официално двубоя поради несигурната обстановка. Клубът е изпратил свои представители в Танжер, за да проверят на място дали условията позволяват изиграването на срещата.

Двубоят е планиран в календара между тристранния турнир в Удине на 8 август срещу Удинезе и Нотингам Форест и мача за трофея „Жоан Гампер“ на 19 август срещу Ал Ахли. Официалният старт на сезона в Ла Лига за каталунците е на 23 август срещу Елче.

Срещата с ИР Танжер трябваше да бъде първата за отбора в пълен състав, тъй като световните шампиони в редиците на тима се очаква да се присъединят към подготовката на 12 август, само три дни по-рано.

Източници от клуба, потърсени от „Мундо Депортиво“, не дадоха гаранции, че мачът ще се състои предвид политическата обстановка.

Too easy for Rapha 😎 pic.twitter.com/wvDjHhcIXx — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2026

Ръководството на клуба вече е обсъдило всички плюсове и минуси и е отправило запитвания на министерско ниво. Ако напрежението спадне, срещата все пак може да се проведе.

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