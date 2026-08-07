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Къри няма намерение да напуска Голдън Стейт Уориърс

  • 7 авг 2026 | 05:35
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Къри няма намерение да напуска Голдън Стейт Уориърс

Стеф Къри най-вероятно ще започне своя 18-ти сезон с екипа на Уориърс от Сан Франциско и няма намерение да сменя отбора до края на кариерата си. Според американските медии, Къри планира да завърши кариерата си в Калифорния и не иска и да чуе за смяна на отбора.

„Моментът е интересен в развитието на франчайза, но мисля, че съм тук, за да успокоя малко страстите около всички тези истории за Стеф Къри. Стеф Къри през цялата си кариера е бил решителен и последователен в желанието си да прекара цялата си кариера в Уориърс. Той иска да бъде като Дирк Новицки или Тим Дънкан, тип играч, който прекарва цялата си кариера в един франчайз. Това е много важно за него. Всичко, което виждате в обратна посока, в този момент, доколкото разбирам, е само димна завеса и заблуда.“ – Дени Емерман

Селтикс бяха споменавани като потенциален нов отбор за Къри, но според слуховете, отборът от Източното крайбрежие няма достатъчно играчи, които биха могли да бъдат включени в сделка за него. Припомняме, че Келтите вече имаха една шокираща сделка това лято, когато Джейлън Браун напусна Бостън и подсили Филаделфия.

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Снимки: Gettyimages

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