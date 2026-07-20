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  3. Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

  • 20 юли 2026 | 10:52
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Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

Голдън Стейт Уориърс спечели Лятната лига на НБА, след като победиха Мемфис Гризлис с 94:90 във финалния мач. Това е втора титла в историята на турнира за отбора на Голдън Стейт.

"Воините" трябваше да правят обрат, за да стигнат до трофея. След равностойно първо полувреме, те изоставаха с двуцифрена разлика в третата четвърт и влязоха в заключителната част с пасив от 10 точки. След 28:14 в

Новобранецът Яксел Лендеборг беше лидер за Уориърс с 21 точки, 10 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 23 минути игра. Делвън Смит, който се появи от пейката, завърши мача с 21 точки при стрелба 9 от 14 от игра. Ел Джей Крайър добави 15 точки и 6 асистенции.

За състава на Гризлис по 19 точки отбелязаха Седрик Кауърд и третият избор в драфта Камерън Бузър.

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Снимки: Gettyimages

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