Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

Голдън Стейт Уориърс спечели Лятната лига на НБА, след като победиха Мемфис Гризлис с 94:90 във финалния мач. Това е втора титла в историята на турнира за отбора на Голдън Стейт.

"Воините" трябваше да правят обрат, за да стигнат до трофея. След равностойно първо полувреме, те изоставаха с двуцифрена разлика в третата четвърт и влязоха в заключителната част с пасив от 10 точки. След 28:14 в

THE GOLDEN STATE WARRIORS ARE YOUR 2026 NBA SUMMER LEAGUE CHAMPIONS! pic.twitter.com/6N5yvoVFGN — NBA (@NBA) July 20, 2026

Новобранецът Яксел Лендеборг беше лидер за Уориърс с 21 точки, 10 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 23 минути игра. Делвън Смит, който се появи от пейката, завърши мача с 21 точки при стрелба 9 от 14 от игра. Ел Джей Крайър добави 15 точки и 6 асистенции.

За състава на Гризлис по 19 точки отбелязаха Седрик Кауърд и третият избор в драфта Камерън Бузър.

Rick Barry presents the 2026 NBA Summer League Championship trophy to the Golden State Warriors 👏



Congrats, @warriors! pic.twitter.com/KLt8ZmrkSL — NBA (@NBA) July 20, 2026

2026 SUMMER LEAGUE CHAMPS 😤 pic.twitter.com/4qpwsnIaRt — Golden State Warriors (@warriors) July 20, 2026

Your 2026 Summer League Champions 🤩 pic.twitter.com/Z7OZr7vdjJ — Golden State Warriors (@warriors) July 20, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages