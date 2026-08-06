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Георги Цеков ще продължи да носи екипа на Спартак Плевен

  • 6 авг 2026 | 18:13
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Георги Цеков ще продължи да носи екипа на Спартак Плевен

Георги Цеков продължава своя път със Спартак Плевен и през новия сезон, потвърдиха от клуба с публикация в социалната мрежа Фейсбук.

"Младият български гард ще започне своя трети пореден сезон с екипа на представителния ни отбор. С постоянство, труд и желание за развитие Георги продължава да бъде част от бъдещето на клуба.

През изминалите два сезона Цеков натрупа ценен опит в представителния отбор и продължава своето развитие като част от дългосрочната визия на БК Спартак Плевен", написаха от лагера на плевенчани.

До момента 20-годишният Георги Цеков е играл още за Локомотив София и ЦСКА.

Снимка: НБЛ

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