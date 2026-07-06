Мемфис пробва да отмъкне център на Голдън Стейт

Мемфис Гризлис излезе с оферта за тригодишен договор на обща стойност 30 милиона долара към центъра на Голдън Стейт Уориърс Куинтън Пост, съобщи ESPN. 26-годишният нидерландец е ограничен свободен агент, което означава, че Голдън Стейт има право да предложи същия договор като този на Мемфис, за да запази Пост. Това обаче трябва да се случи до 23:59 часа нюйоркско време във вторник, иначе Мемфис ще придобие правата над баскетболиста.

През последния сезон Пост изигра 67 мача за Уориърс, от които 35 като титуляр. В тях той записа по 7,7 точки и 4 борби средно на мач.

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