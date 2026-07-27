Джими Бътлър се раздели с плитките си и показа нова визия

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Джими Бътлър промени имиджа си през лятната пауза.
Шесткратният участник в Мача на звездите публикува в социалните мрежи снимки, на които е без характерните си плитки. Баскетболистът придружи публикацията с песента Bye Bye Bye на групата Енсинк, с което намекна, че се сбогува с предишния си външен вид.
Бътлър е известен със своите ярки експерименти с прическите и външността си, които често се превръщат в обект на обсъждане сред феновете и медиите.
Снимки: Gettyimages