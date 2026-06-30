Кристапс Порзингис остава в Голдън Стейт с нов договор

Латвийската звезда Кристапс Порзингис ще се завърне в състава на Голдън Стейт Уориърс, след като се споразумя за удължаване на договора си с клуба. Контрактът е за две години на обща стойност 40 милиона долара.

Според информация на Шамс Чарания от ESPN, сезон 2027/28 ще включва опция в полза на играча, което му дава възможност да реши дали да остане в отбора за последната година от споразумението.

Дреймонд Грийн взе решение в полза на Уориърс

Латвиецът прекара първата половина на миналия сезон в НБА с екипа на Атланта Хоукс, преди да бъде трансфериран в Голдън Стейт в замяна на Джонатан Куминга. В 15-те си мача за "Воините" той записа средно по 16.1 точки, 5.3 борби, 2.3 асистенции и 1.1 чадъра, като постигна 43.3% успеваемост при стрелбата от игра.

Завръщането на Порзингис дава на Уориърс сериозни възможности в стремежа им към силен сезон 2026/27. Неговите качества на висок играч, способен да стреля от дистанция, и внушителното му присъствие в подкошието ще бъдат ключови за амбициите на отбора да се бори за титлата заедно със Стеф Къри.

Междувременно стана ясно, че и други играчи уреждат бъдещето си в клуба. Ал Хорфърд отказа своята опция на стойност 6 милиона долара за предстоящия сезон, за да финализира нов двегодишен договор с Уориърс за 14 милиона долара.

От своя страна, Дреймонд Грийн също се отказа от опцията си за сезон 2026/27, която беше на стойност 27.7 милиона долара. Този ход осигурява на "Дъбс" финансова гъвкавост в опитите им да привлекат звезди като ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис.

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Снимки: Gettyimages