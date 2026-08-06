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Феновете на ЦСКА застават и зад баскетболния тим

  • 6 авг 2026 | 15:23
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Президентът на баскетболен клуб ЦСКА Гинко Василев разкри пред камерата на Sportal.bg дали привържениците на "армейците", които подкрепят футболния отбор ще присъстват и в залата през новия сезон в Sesame НБЛ.

“Мисля, че сме в много добри отношения и с фен клуба и с футболния отбор. Мисля, че феновете знаят, че правим нещо истинско и съм сигурен, че залата ни ще бъде пълна на всеки мач. Да, имам почти 550 места, надявам се да запълним всички места. Не знам за феновете на Левски, но мисля, че ще има фенове на ЦСКА на нашите мачове и дори да са малко, те със сигурност ще дадат всичко от тях, което зависи. 

Надявам се взаимно да се случват нещата - ние да ходим на футболните мачове, да ги подкрепяме и те да идват на нашите мачове. Развълнуван съм за тази година, ще бъде много интересна година.”, заяви Василев. 

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