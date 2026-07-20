Новобранец от Уориърс стана MVP на финала на Лятната лига на НБА

Новобранецът на Голдън Стейт Уориърс Яксел Лендеборг, избран под номер 11 в драфта, бе с основна заслуга за победата на своя тим във финала на Лятната лига срещу Мемфис Гризлис.

Крилото прекара 32 минути на паркета, в които записа 21 точки и 10 борби. Той бе точен при 9 от 18 опита за стрелба от игра, включително 2 от 6 от зоната за три точки, като реализира и единствения си наказателен удар.

Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

Лендеборг отбеляза изключително важна тройка в заключителните моменти на мача, с която изведе Уориърс напред в резултата. Тимът му успя да осъществи впечатляващ обрат в последната четвърт.

В крайна сметка Голдън Стейт спечели с 94:90, а Лендеборг напълно заслужено получи приза за най-полезен играч (MVP) на финалния двубой.

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Снимки: Gettyimages