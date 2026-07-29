Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

Ветеранът Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс и ще прекара още един сезон в тима от Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

36-годишният американец се е съгласил да подпише едногодишен контракт, който ще му донесе 27,7 милиона долара, след като по-рано през лятото беше отказал идентична оферта. Тогава решението му целеше да позволи на "воините" да имат по-голяма финансова свобода, за да привлекат трансферните си цели, сред които беше и ЛеБрон Джеймс, който обаче се присъедини към Филаделфия 76ърс.

Така в крайна сметка Дреймонд Грийн ще остане в отбора, който го избра от драфта на новобранците през 2012 година, за 15-ия си сезон в лигата. Сред активните играчи в НБА единствено съотборникът му Стеф Къри е в същия отбор от по-дълго време и ще започне 18-ата си кампания през есента.

През миналия сезон Грийн записа по 8,4 точки, 5,5 асистенции и 5,5 борби за 27,5 минути средно на мач, и беше ясен в желанието си да остане в Голдън Стейт, дори това да означава, че трябва да бъде ограничен до роля от пейката, за да бъде възможно най-полезен за отбора си.

Дреймонд Грийн е четирикратен шампион с Уориърс - през 2015, 2017, 2018 и 2022 година, както и участник в Мача на звездите четири пъти - от 2016-а до 2018-а и през 2022 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google