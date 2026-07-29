Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

  • 29 юли 2026 | 09:59
  • 206
  • 0
Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

Ветеранът Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс и ще прекара още един сезон в тима от Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

36-годишният американец се е съгласил да подпише едногодишен контракт, който ще му донесе 27,7 милиона долара, след като по-рано през лятото беше отказал идентична оферта. Тогава решението му целеше да позволи на "воините" да имат по-голяма финансова свобода, за да привлекат трансферните си цели, сред които беше и ЛеБрон Джеймс, който обаче се присъедини към Филаделфия 76ърс.

Така в крайна сметка Дреймонд Грийн ще остане в отбора, който го избра от драфта на новобранците през 2012 година, за 15-ия си сезон в лигата. Сред активните играчи в НБА единствено съотборникът му Стеф Къри е в същия отбор от по-дълго време и ще започне 18-ата си кампания през есента.

През миналия сезон Грийн записа по 8,4 точки, 5,5 асистенции и 5,5 борби за 27,5 минути средно на мач, и беше ясен в желанието си да остане в Голдън Стейт, дори това да означава, че трябва да бъде ограничен до роля от пейката, за да бъде възможно най-полезен за отбора си.

Дреймонд Грийн е четирикратен шампион с Уориърс - през 2015, 2017, 2018 и 2022 година, както и участник в Мача на звездите четири пъти - от 2016-а до 2018-а и през 2022 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

  • 28 юли 2026 | 16:55
  • 1304
  • 0
Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

  • 28 юли 2026 | 16:27
  • 1174
  • 0
Партизан подписа с американско тежко крило

Партизан подписа с американско тежко крило

  • 28 юли 2026 | 15:52
  • 672
  • 0
Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

  • 28 юли 2026 | 15:01
  • 2289
  • 3
Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

  • 28 юли 2026 | 14:28
  • 1373
  • 0
Уили Ернангомес смени Барса с Уникаха

Уили Ернангомес смени Барса с Уникаха

  • 28 юли 2026 | 12:48
  • 743
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 10104
  • 40
ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 72253
  • 420
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 4382
  • 2
Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

  • 28 юли 2026 | 19:15
  • 46863
  • 84
Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 71772
  • 286
Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

  • 28 юли 2026 | 20:49
  • 25438
  • 64