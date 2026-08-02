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Младата ръкавица остава в Голдън Стейт

  • 2 авг 2026 | 12:56
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Младата ръкавица остава в Голдън Стейт

Гари Пейтън II се завръща в отбора на Голдън Стейт Уориърс, като е подписал едногодишен договор на минималната заплата за ветерани от 3,9 милиона долара, съобщават медиите в САЩ.

33-годишният Пейтън, син на легендарния Гари Пейтън, играе като гард, намира се в добра физическа форма, а включванията му в атака често носят резултат под коша на съперника. Той приключи един от най-добрите си сезони, след като се бореше с контузии през предишните кампании.

През сезон 2025/26 Пейтън отбеляза средно 7,5 точки – рекорд в кариерата му, а заедно с това прибави 3.6 борби, 1.7 асистенции при 15.6 минути в 73 мача (един мач като титуляр), което е най-добрият му резултат в кариерата.

Средните му показатели са 5.9 точки, 3.0 борби, 1.3 асистенции, 1.0 откраднати топки и 15.1 минути на терена в 343 мача от редовния сезон (52 като титуляр) за Милуоки (2016–2018), Лейкърс (2018), Вашингтон (2019–20), Портланд Трейл Блейзърс (2022–23) и в Уориърс (в два периода – през 2020–22 и от 2023-а до момента).

През сезон 2021/22 играчът с прякор Младата ръкавица стана шампион на НБА с "Воините".

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Снимки: Gettyimages

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