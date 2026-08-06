България U16 стартира с победа на ЕвроБаскет в Скопие

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години надделяха над Финландия със 75-67 в Скопие в първия си мач от група С на Европейското първенство в Дивизия В, което се провежда в Северна Македония.

Утре (7 август) за българския тим предстои двубой срещу Норвегия, а ден по-късно съперник на националите ще бъде Босна и Херцеговина. На 10 август България ще играе срещу Швеция, а в последния си мач от групата на следващия ден ще срещне отбора на Люксембург.

Борис Цоков се отличи с 28 точки, 3 борби и 9 асистенции, докато с 9 точки и 3 борби завърши Никола Тодоров.

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