Още един сезон за Голди в Левски

41-годишният капитан на Левски Златин Георгиев остава в клуба и през следващия сезон в Seame Национална баскетболна лига, информираха "сините".
"Златин Георгиев продължава с екипа на Левски и през новия сезон! Опитът и синята страст на нашия капитан отново ще бъдат част от отбора", написаха от БК Левски в социалната мрежа Инстаграм.
За Левски ще продължи да играе и Марио Боянов, потвърдиха от клуба.
"Сините" започват новия сезон с домакинство срещу Черно море Тича.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google