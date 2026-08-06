Още един сезон за Голди в Левски

41-годишният капитан на Левски Златин Георгиев остава в клуба и през следващия сезон в Seame Национална баскетболна лига, информираха "сините".

"Златин Георгиев продължава с екипа на Левски и през новия сезон! Опитът и синята страст на нашия капитан отново ще бъдат част от отбора", написаха от БК Левски в социалната мрежа Инстаграм.

За Левски ще продължи да играе и Марио Боянов, потвърдиха от клуба.

"Сините" започват новия сезон с домакинство срещу Черно море Тича.

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