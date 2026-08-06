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ЛеБрон Джеймс ще получи място в състава на САЩ, ако реши да играе на Олимпийските игри в Лос Анджелис

  • 6 авг 2026 | 00:27
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ЛеБрон Джеймс ще получи място в състава на САЩ, ако реши да играе на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Място в националния отбор на САЩ за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година е запазено за ЛеБрон Джеймс, съобщи ESPN.

„Ако ЛеБрон иска да играе, ще получи място в състава“, заяви журналистът Брайън Уиндхорст в подкаста The Hoop Collective.

Джеймс, който ще навърши 43 години през лятото на 2028-а, преди е казвал, че няма намерение да участва на пети Олимпийски игри.

„Вече знаете отговора ми“, отговори баскетболистът на подобен въпрос миналия ноември, като добави: „Ще гледам.“

Ако обаче изиграе и двата сезона от двегодишния договор, подписан наскоро с Филаделфия 76ърс, ЛеБрон Джеймс би трябвало да бъде във форма през юли 2028 година. Той би могъл да избере Олимпийските игри, които ще се проведат близо до дома му в Лос Анджелис, за финал на изключителната си кариера.

Джеймс спечели бронзов медал в Атина през 2004 година, последван от златни отличия на Игрите през 2008-а, 2012-та и 2024 година.

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