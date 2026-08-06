ЛеБрон Джеймс ще получи място в състава на САЩ, ако реши да играе на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Място в националния отбор на САЩ за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година е запазено за ЛеБрон Джеймс, съобщи ESPN.

„Ако ЛеБрон иска да играе, ще получи място в състава“, заяви журналистът Брайън Уиндхорст в подкаста The Hoop Collective.

Джеймс, който ще навърши 43 години през лятото на 2028-а, преди е казвал, че няма намерение да участва на пети Олимпийски игри.

🚨 REPORT: Team USA would reportedly have a roster spot waiting for LeBron James if he decides he wants to play in the 2028 Los Angeles Olympics, per @WindhorstESPN. 🇺🇸🏀



👑 Even at 43 years old, LeBron would reportedly have the opportunity to represent Team USA if he chooses.… pic.twitter.com/njd0e1zAC3 — HOOPS NATION (@_HoopsNation) August 5, 2026

„Вече знаете отговора ми“, отговори баскетболистът на подобен въпрос миналия ноември, като добави: „Ще гледам.“

Ако обаче изиграе и двата сезона от двегодишния договор, подписан наскоро с Филаделфия 76ърс, ЛеБрон Джеймс би трябвало да бъде във форма през юли 2028 година. Той би могъл да избере Олимпийските игри, които ще се проведат близо до дома му в Лос Анджелис, за финал на изключителната си кариера.

Джеймс спечели бронзов медал в Атина през 2004 година, последван от златни отличия на Игрите през 2008-а, 2012-та и 2024 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google