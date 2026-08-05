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  3. Националките до 14 години надвиха Унгария на старта на турнира Словения Бол

Националките до 14 години надвиха Унгария на старта на турнира Словения Бол

  • 5 авг 2026 | 19:49
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Националките до 14 години надвиха Унгария на старта на турнира Словения Бол

Националният отбор на България за момичета до 14 години започна с победа участието си на турнира Словения Бол. Селекцията ни, водена от Радомир Стоянов и Теодора Петрова, се наложи над Унгария след 60:54 в първия си мач от Група B.

Сияна Георгиева бе много полезна и оформи дабъл-дабъл за България - 19 точки и 13 борби. Със същия точков актив в съблекалнята се прибра и Кристина Бозова.

Мира Бакош бе най-резултатна за Унгария с 13 точки и 8 борби.

Нашият тим започна силно и спечели първия период с 16:9, но след това съперникът стигна до обрат, за да фиксира 32:25 след едно полувреме. След паузата националките до 14 години успяха да намалят до 43:45 след успешни акции на Сияна Георгиева, Кристина Бозова и Силвана Стоянова. Младите българки направиха силен финален щурм, като в последните 10 минути навъртяха 17 срещу 9 точки за Унгария, с което оформиха крайното 60:54 в своя полза.

Утре (6 август) от 14:00 ч. българско време националките до 14 години ще излязат срещу Хърватия.

Снимка: БФБаскетбол

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