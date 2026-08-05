Барса представи официално новия си треньор

Александър Секулич официално започна своя път в Барселона. Словенският треньор беше представен на специално събитие в клубната база, с което постави началото на нов етап в кариерата си, след като подписа договор с Барса до 30 юни 2028 г.

На представянето присъстваха президентът Жоан Лапорта, членът на борда, отговарящ за баскетболната секция, Франсеск Пуйол, както и новият спортен директор на секцията Чеви Пуйол.

President Joan Laporta 🤝 Entrenador Aleksander Sekulić pic.twitter.com/3Fr3cpe23P — Barça Basket (@FCBbasket) August 5, 2026

48-годишният Секулич пристига в клуба с богат международен опит и с предизвикателството да поведе проекта на Барса.

В този специален ден Александър Секулич беше официално приветстван и участва в традиционната фотосесия с екипа на Барса. Позирайки в новите си цветове, наставникът изрази вълнението си от предстоящото предизвикателство: "За мен е чест да бъда треньор на един от най-добрите клубове в Европа".

La primera vegada al Palau 🏠



La salutació d'Aleksander Sekulić amb el directiu responsable de la secció de bàsquet, Sisco Pujol, el director d'esports professionals, Xavier O'Callaghan, i el nou director esportiu, Xevi Pujol pic.twitter.com/DRJ4dnd01e — Barça Basket (@FCBbasket) August 5, 2026

Словенецът също така заяви, че се надява "да оправдае очакванията" и че пристига в "най-добрата лига в Европа". Той добави: "Не обичам да говоря за отделни личности. Вярвам, че всеки играч трябва да допринесе, за да играем като едно цяло, като един отбор".

Запитан за новите попълнения на Барса, той отговори: "Вярваме, че новите играчи могат да играят по начина, по който искаме този отбор да играе. Ще ни трябва време, но имаме талант и качество".

Benvingut al Barça, Aleksander Sekulić 💙❤️ pic.twitter.com/VS8MMPcnwc — Barça Basket (@FCBbasket) August 5, 2026

На въпрос дали клубът търси още играчи, той добави: "Мисля, че имаме силен, конкурентоспособен състав, но винаги сме отворени да добавим нови лица, ако те са подходящи".

Относно феновете, Секулич коментира: "Мисля, че успех ще бъде, когато феновете разпознаят и са доволни от нашия стил на игра. Титлите ще бъдат наградата за този стил... Да играем заедно, с голямо разбирателство, с високо темпо, да се радваме на много притежание на топката, да се защитаваме агресивно и да се борим здраво на игрището".

Накрая той изпрати послание към привържениците на Барса: "Отборът ще се нуждае от подкрепата и енергията на "Палау Блауграна". Бил съм в "Палау" като фен и съм го усещал. Искам феновете да ни подкрепят от самото начало, за да могат играчите да почувстват тяхната подкрепа".

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