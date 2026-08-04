Научно изследване определи кой е по-великият: Майкъл Джордан или ЛеБрон Джеймс

Джон Холбейн, доцент в катедрите по публична политика, политология и образование в Университета на Вирджиния, решава да установи кой е най-великият играч в историята на НБА според общото мнение: Майкъл Джордан или ЛеБрон Джеймс.
За целта Холбейн анализира 54 различни журналистически класации на играчи. Той стига до заключението, че експертите в голямата си част са единодушни, определяйки Джордан като номер едно.
Отделно се подчертава, че разликата между Джордан и Джеймс е значителна – по-голяма от тази между които и да е други двама играчи на съседни позиции в ранглистата.
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