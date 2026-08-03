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Аржентинска легенда: Коби и Джордан бяха серийни убийци, ЛеБрон няма техния манталитет

  • 3 авг 2026 | 12:32
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Аржентинска легенда: Коби и Джордан бяха серийни убийци, ЛеБрон няма техния манталитет

Игралият в НБА Андрес Носиони, една от легендите на аржентинския баскетбол, направи сравнение между манталитета на ЛеБрон Джеймс, Коби Брайънт и Майкъл Джордан.

Носиони сподели мнението си за трите легенди на НБА, с които е имал възможността да се сблъска по време на кариерата си. Бившето крило специално подчерта разликите в подхода към играта на Джеймс, Брайънт и Джордан.

"Коби Брайънт беше истински сериен убиец, невероятно състезателен играч. Мисля, че по своя манталитет той беше най-близо до Джордан", заяви Носиони.

"Играл съм срещу ЛеБрон Джеймс. За мен той е в топ 2 или топ 3 на играчите в НБА, един от най-великите. Но не знам дали той притежаваше това, което имаха Коби и Джордан. Те бяха серийни убийци, имаха специална нагласа. ЛеБрон е тотална звезда, но не съм сигурен, че има същия манталитет", добави аржентинецът.

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