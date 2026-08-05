Националките до 18 години се разправиха с Норвегия

Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия със 76:38 (21:14, 17:7, 21:4, 17:13) в четвъртия си и последен мач от Група „В“ на Европейското първенство в дивизия „В“ в Тулча (Румъния).

Така българките приключиха първата фаза с три победи и една загуба, завършвайки на второ място и класиране за четвъртфиналите. Първи се нареди съставът на Израел с 4 успеха от 4 срещи.

Съперник на националките в четвъртфиналния двубой на 7 август ще бъде първият от Група „А“, където се конкурират Румъния и Исландия.

Срещу Норвегия баскетболистките на България доминираха през целия мач и на почивката водеха с 38:21. Последва още по-силна трета четвърт, в която националките вкараха 21 срещу само 4 точки за противника и се откъснаха с 59:25 преди заключителните 10 минути.

Катрин Коева се отличи с 16 точки и 4 борби, Фатми Кичукова реализира 11 точки, 3 борби и 4 асистенции, а по 10 точки за българския тим отбелязаха Габриела Коцева, Силвия Миленова и Лидия Йохан Сиверио.

Снимка: ФИБА

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