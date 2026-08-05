Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националките до 18 години се разправиха с Норвегия

Националките до 18 години се разправиха с Норвегия

  • 5 авг 2026 | 20:42
  • 670
  • 0
Националките до 18 години се разправиха с Норвегия

Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия със 76:38 (21:14, 17:7, 21:4, 17:13) в четвъртия си и последен мач от Група „В“ на Европейското първенство в дивизия „В“ в Тулча (Румъния).

Така българките приключиха първата фаза с три победи и една загуба, завършвайки на второ място и класиране за четвъртфиналите. Първи се нареди съставът на Израел с 4 успеха от 4 срещи.

Съперник на националките в четвъртфиналния двубой на 7 август ще бъде първият от Група „А“, където се конкурират Румъния и Исландия.

Срещу Норвегия баскетболистките на България доминираха през целия мач и на почивката водеха с 38:21. Последва още по-силна трета четвърт, в която националките вкараха 21 срещу само 4 точки за противника и се откъснаха с 59:25 преди заключителните 10 минути.

Катрин Коева се отличи с 16 точки и 4 борби, Фатми Кичукова реализира 11 точки, 3 борби и 4 асистенции, а по 10 точки за българския тим отбелязаха Габриела Коцева, Силвия Миленова и Лидия Йохан Сиверио.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Барса представи официално новия си треньор

Барса представи официално новия си треньор

  • 5 авг 2026 | 16:47
  • 1372
  • 0
Димитър Димитров: Вълнувам се за ЕвроКъп, нямам търпение да се впуснем в следващото ниво

Димитър Димитров: Вълнувам се за ЕвроКъп, нямам търпение да се впуснем в следващото ниво

  • 5 авг 2026 | 16:05
  • 530
  • 0
Денвър Нъгетс взе звезда от Евролигата

Денвър Нъгетс взе звезда от Евролигата

  • 5 авг 2026 | 15:02
  • 930
  • 0
Макаби Тел Авив официално привлече световен шампион

Макаби Тел Авив официално привлече световен шампион

  • 5 авг 2026 | 14:54
  • 946
  • 1
Любо Минчев обяви състава за подготовката за мача с Румъния

Любо Минчев обяви състава за подготовката за мача с Румъния

  • 5 авг 2026 | 14:34
  • 3006
  • 0
Балкан подписа с гръцки специалист

Балкан подписа с гръцки специалист

  • 5 авг 2026 | 14:01
  • 906
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

  • 5 авг 2026 | 21:52
  • 12719
  • 100
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 17640
  • 182
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 28610
  • 112
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 66054
  • 64
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 11381
  • 5
Започнаха днешните два мача от пресявките в Шампионската лига: Орхус води на Сабах

Започнаха днешните два мача от пресявките в Шампионската лига: Орхус води на Сабах

  • 5 авг 2026 | 20:16
  • 9031
  • 1