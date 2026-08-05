"Нов хищник" подсили Спартак Плевен

Американски гард подсили Спартак Плевен, обяви клубът на официалната си страница във Фейсбук. Това е 194-сантиметровият Роли Уорстър, който до момента се е изявявал в първенството на Дания. В по-ранна публикация в социалната мрежа, Спартак нарече новото си попълнение "хищник".

“Плеймейкър с доказани качества в организацията на играта и универсален принос от двете страни на игрището вече е част от представителния отбор на Клуба.

С височина 194 см, американският гард Роли Уорстър пристига в БК Спартак Плевен след силен сезон с Team FOG Næstved в елитното първенство на Дания.

През сезон 2025/26 Уорстър записва средно по 11.6 точки, 7.7 борби, 6.3 асистенции и 1.3 отнети топки на мач, утвърждавайки се като един от най-универсалните гардове в датското първенство.

Преди професионалната си кариера Уорстър преминава през NCAA Division I, където защитава цветовете на Utah State, Utah и Nebraska. Участник е в NCAA Tournament (March Madness), двукратен носител на отличието Gatorade Montana Player of the Year и завършва криминология, съчетавайки успешно високото спортно ниво с академичното си образование.

Добре дошъл в „Балканстрой“, Роли!”, написаха плевенчани във Фейсбук, представяйки 25-годишния гард.

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Снимки: Imago