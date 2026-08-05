Реал и РБ Лайпциг се договориха за Диоманде, който става най-скъпият африкански футболист

Реал Мадрид и РБ Лайпциг всеки момент ще финализират трансфера на Ян Диоманде на “Сантиаго Бернабеу”. Двата клуба, които от вчера водят интензивни разговори, вече са се споразумели, като остава да се уточнят някои детайли, след което крилото ще получи зелена светлина да пътува за медицински прегледи. Според “Скай спортс Германия” трансферната сума, с включените в нея бонуси, ще бъде между 130 и 140 милиона евро. Флориан Плетенберг уточнява, че двата клуба доизясняват самата структура на плащанията.

🚨⚪️ BREAKING | RB Leipzig and Real Madrid are now in the final stages of completing Yan Diomande’s transfer.



EXCL DET | The total package, including bonuses, is expected to be worth between €130m and €140m. The final structure is currently being discussed.



No final green… pic.twitter.com/IOy8zsrZtS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2026

За РБ Лайпциг това ще бъде рекордна продажба в цялата клубна история. Диоманде пък ще стане най-скъпият африкански футболист изобщо, тъй като сумата, която ще бъде дадена за него, ще надхвърли 80-те милиона евро, които през 2019 година Арсенал плати на Лил за Никола Пепе.

Самият Диоманде по-рано днес пристигна в Австрия, където РБ Лайпциг е на подготвителен лагер, но съвсем скоро ще поеме към Мадрид.

Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия

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