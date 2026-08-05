Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал и РБ Лайпциг се договориха за Диоманде, който става най-скъпият африкански футболист

Реал и РБ Лайпциг се договориха за Диоманде, който става най-скъпият африкански футболист

  • 5 авг 2026 | 13:53
  • 3072
  • 3
Реал и РБ Лайпциг се договориха за Диоманде, който става най-скъпият африкански футболист

Реал Мадрид и РБ Лайпциг всеки момент ще финализират трансфера на Ян Диоманде на “Сантиаго Бернабеу”. Двата клуба, които от вчера водят интензивни разговори, вече са се споразумели, като остава да се уточнят някои детайли, след което крилото ще получи зелена светлина да пътува за медицински прегледи. Според “Скай спортс Германия” трансферната сума, с включените в нея бонуси, ще бъде между 130 и 140 милиона евро. Флориан Плетенберг уточнява, че двата клуба доизясняват самата структура на плащанията.

За РБ Лайпциг това ще бъде рекордна продажба в цялата клубна история. Диоманде пък ще стане най-скъпият африкански футболист изобщо, тъй като сумата, която ще бъде дадена за него, ще надхвърли 80-те милиона евро, които през 2019 година Арсенал плати на Лил за Никола Пепе.

Самият Диоманде по-рано днес пристигна в Австрия, където РБ Лайпциг е на подготвителен лагер, но съвсем скоро ще поеме към Мадрид.

Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия
Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

  • 5 авг 2026 | 10:48
  • 18091
  • 9
Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

  • 5 авг 2026 | 10:15
  • 5223
  • 11
Инфантино свика извънредна среща днес

Инфантино свика извънредна среща днес

  • 5 авг 2026 | 09:44
  • 3667
  • 12
Челси вече е само на крачка от испанския защитник

Челси вече е само на крачка от испанския защитник

  • 5 авг 2026 | 09:20
  • 5053
  • 1
Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 07:49
  • 6387
  • 0
Деян Станкович: Отговорността е моя

Деян Станкович: Отговорността е моя

  • 5 авг 2026 | 07:06
  • 3951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 38248
  • 39
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 20624
  • 35
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 36855
  • 92
Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

  • 5 авг 2026 | 11:48
  • 6661
  • 9
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 189513
  • 999
Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

  • 5 авг 2026 | 12:07
  • 3808
  • 13