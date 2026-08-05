Решено е: Реал Мадрид праща свой млад талант в Серия "А"

Крилото Франко Мастантуоно съвсем скоро ще се присъедини към Фиорентина от Реал Мадрид, съобщава Фабрицио Романо.

Тази сутрин беше постигнато споразумение между клуба от Серия "А" и “лос бланкос”, а 18-годишният талант ще премине при "виолетовите" под наем за целия следващ сезон. Мастантуоно трябва да се завърне в Мадрид през юни 2027 година. Миналата кампания той изигра 23 мача от Ла Лига с екипа на Реал и отбеляза един гол.

🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Ривър Плейт, Виляреал и Фулъм също бяха сред отборите с интерес към Мастантуоно, който има 4 мача с екипа на аржентинския национален отбор, беше част от Ривър Плейт в периода 2019-2025 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google