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Решено е: Реал Мадрид праща свой млад талант в Серия "А"

  • 5 авг 2026 | 13:52
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Решено е: Реал Мадрид праща свой млад талант в Серия "А"

Крилото Франко Мастантуоно съвсем скоро ще се присъедини към Фиорентина от Реал Мадрид, съобщава Фабрицио Романо.

Тази сутрин беше постигнато споразумение между клуба от Серия "А" и “лос бланкос”, а 18-годишният талант ще премине при "виолетовите" под наем за целия следващ сезон. Мастантуоно трябва да се завърне в Мадрид през юни 2027 година. Миналата кампания той изигра 23 мача от Ла Лига с екипа на Реал и отбеляза един гол.

Ривър Плейт, Виляреал и Фулъм също бяха сред отборите с интерес към Мастантуоно, който има 4 мача с екипа на аржентинския национален отбор, беше част от Ривър Плейт в периода 2019-2025 година.

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