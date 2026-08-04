Челси прати и Йоргенсен в Страсбург

Вратарят на Челси и датски национал Филип Йоргенсен се е съгласил да премине във френския Страсбург, където ще играе под наем през новия сезон, съобщава вестник „Екип“. Така той ще продължи кариерата си в Лига 1, въпреки че доскоро водеше преговори с новака в английската Висша лига Ковънтри Сити.

24-годишният страж, който има два мача за националния отбор на Дания, е обвързан с Челси с дългосрочен договор до 2031 г. Според информацията той вече е напуснал подготвителния лагер на лондонския клуб, за да се присъедини към новите си съотборници във Франция.

Основната причина за решението на Йоргенсен е статутът му на трети избор за вратарския пост при „сините от Лондон", където титуляр е Роберт Санчес, а негов заместник е Майк Пендерс. Престоят в Страсбург ще му даде възможност да натрупа повече игрово време.

Трансферът е улеснен от факта, че Челси и Страсбург имат общ собственик. Като част от партньорството между двата клуба, английският гранд изпраща по трима свои футболисти под наем във френския тим всяка година. Десният защитник Дженезис Антви вече премина в Страсбург, а се очаква третият играч да бъде нападател. Сред спряганите имена са украинецът Михайло Мудрик и новопривлеченият от Кайрат Дастан Сатпаев.

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Снимки: Gettyimages