Страсбург привлече американски национал от Бундеслигата

От Страсбург официално обявиха трансфера на атакуващия халф Джовани Рейна, който пристига от Борусия (Мьонхенгладбах) за сумата от 3 млн. евро. Неговият договор ще бъде за следващите пет сезона.

23-годишният Рейна прекара само един сезон в Гладбах, откъдето го взеха от Борусия (Дортмунд) срещу 4 млн. евро. За ”жребчетата” той записа 20 мача с един гол и една асистенция, като в повечето случаи влизаше от пейката. Също така офанзивният играч е национал на САЩ, за чийто състав има 43 двубоя с десет попадения и шест голови подавания.

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐑𝐞𝐲𝐧𝐚 joins Racing✍️🇺🇸



Racing Club de Strasbourg Alsace are delighted to announce the signing of Giovanni Reyna. The 23-year-old American international attacking midfielder has signed a contract with Racing until 2031. https://t.co/mecdZ9vnnp pic.twitter.com/DTlcSBP95A — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) August 4, 2026

“Расинг винаги е знаел как да приветства играчи от чужбина. Футболисти, които преминават през държави, за да пишат нови страници в своите собствени истории и в клубовете си. Вече е имало американски национал в Расинг: номер 6 на име Давид Реджис. Неговият престой постла пътя и доказа, че играч от САЩ може да намери своето място тук, в Расинг. Сега е моят ред да напиша своята собствена история. Имах привилегията да играя заедно с някои от най-големите имена в играта, чупейки рекорди в Бундеслигата като един от най-младите футболисти и участвайки в две Световни първенства. През всичко това винаги съм имал една и съща амбиция: да продължавам да се подобрявам и да помагам на моя тим да печели. Днес съм горд да се присъединя към Расинг и нямам търпение да преживея “Мейно”, каза Рейна във видеото, с което беше представен като ново попълнение на Страсбург.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google