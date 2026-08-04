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  3. 11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

  • 4 авг 2026 | 19:20
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Слушай на живо: Левски - Кайрат

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Кайрат. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът стартира в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на Донатас Румсас.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес отново предпочита Никола Серафимов в центъра на отбраната пред Кристиан Макун. На мястото на контузените Майкон и Акрам Бурас пък ще действат Алекс Сентейес и Гашпер Търдин.

За гостите от Алмати атаката ще се води от триото Марк Гуал, Ойва Юкола и Едмилсон Фильо. Бразилският стрелец e водещият реализатор за тима с 6 гола, след като звездата им Жоржиньо е аут поради контузия.

ЛЕВСКИ - КАЙРАТ 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Кайрат: 1. Темирлан Анарбеков, 24. Александър Мринский, 14. Александър Мартинович, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата, 13. Яяко Оксанен, 22. Густаво Мендонка, 8. Олжар Байбек, 28. Марк Гуал, 19. Ойва Юкола, 9. Едмилсон Фильо

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Донатас Румсас

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