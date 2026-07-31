Футболна Италия скърби за легендарния Франко Барези

Веднага след като Милан обяви тъжната вест за смъртта на своята легенда Франко Барези, останалите големи клубове и ръководните фактори в италианския футбол изказаха в социалните мрежи своите съболезнования за един от най-великите играчи в историята на страната.

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго изрази своята тъга за кончината на световния шампион от Мондиал 1982. “Италианският футбол загуби една от своите легенди. Изключителен шампион, който носи само две фланелки в цялата си кариера: на Милан и на “адзурите”. Един романтичен избор, с който той намери място в сърцата на феновете и на милиони италианци. Ще го почетем както заслужава в следващите мачове на националния тим, за който винаги е демонстрирал отдаденост, превръщайки се в един от най-славните му символи”, заяви шефът на италианския футбол, изразявайки съболезнованията и на селекционера Роберто Манчини и техническия директор Клаудио Раниери. От Серия "А" също изразиха тъгата си, както и съчувствие към близките на починалия.

Ciao Franco 💙6⃣



Malagò: "A legend of the Italian game, he entered the hearts of millions in this country." 🇮🇹 pic.twitter.com/NeqzEt97WE — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) July 31, 2026

Lega Calcio Serie A is deeply saddened by the passing of Franco Baresi and would like to extend its condolences to his family at this time. pic.twitter.com/4ddJEi1pNH — Lega Serie A (@SerieA_EN) July 31, 2026

От градския съперник на “росонерите” Интер пък публикуваха снимка на Франко с неговия брат Джузепе, който прекара почти цялата си кариера именно при “нерадзурите”. “Сбогом на Франщо Барези, основен герой във великите мачове от Дербито на Милано и една от фигурите, които най-много оформиха историята на съперничеството. Капитан, отборен играч и икона на Милан, той подхождаше към всеки мач срещу Интер със съревнование и уважение, в един сблъсък, който написа незабравими страници в италианския футбол. Президентът Джузепе Марота и всички в Интер поднасят своите най-дълбоки съболезнования към семейство Барзи, неговия брат Бепе и Милан в този момент на скръб”, гласи изявлението на италианския шампион.

Goodbye to Franco Baresi, our opponent in many a Derby and one of the key figures in the history of this rivalry. AC Milan's captain, talisman and legend, in his matches against Inter, he always walked the path between competitiveness and respect, in one of the most influential… pic.twitter.com/ubtOHnQptx — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 31, 2026

Легендата на Интер и настоящ вицепрезидент Хавиер Санети отправи лично послание към Барези чрез тяхна обща снимка с трофея на Шампионската лига. “Емблема, Капитан, Легенда: завинаги номер 6! На добър път, Франко”, написа аржентинецът.

Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre!



Buon viaggio, Franco. pic.twitter.com/BJm7a5QxPJ — Javier Zanetti (@javierzanetti) July 31, 2026

Другият голям опонент на Милан - Ювентус, също изрази своята почит към великия защитник. “Има хора, чийто талант твори история. Има и такива, чиято човечност ги прави вечни. Франко Барези беше и двете. Класа, стил, лидерство и респект както на терена, така и извън него. Пример за поколения ижрачи и фенове, обичан и уважаван от всички футболни привърженици. Неговата памет ще живее завинаги. Ювентус застава до семейство Барези и Милан в този момент на дълбока скръб”, пише в съобщението на торинския гранд.

Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato… — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2026

Великият вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон също изрази своето възхищение към някогашния защитник. “На 19 ноември 1995 г. аз направих своя дебют в Серия "А" срещу Милан. Бях на 17 години, а от другата страна беше съперниковият капитан: Франко Барези. За момче на тази възраст, да бъда на терена срещу шампиони като него беше нещо невероятно. От този ден нататък разбрах с още по-голяма яснота какво означаваше да представляваш футбола с класа, лидерство и уважение. Сбогом, Франко. Почивай в мир”, написа бившият страж към снимка на Барези с националната фланелка.

Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra: Franco Baresi.



Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora… pic.twitter.com/dxczczBvGw — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 31, 2026

Своите съболезнования изразиха и много други италиански клубове като Наполи, Рома, Лацио, Аталанта и Фиорентина.

La Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport. pic.twitter.com/uFQtxdLvpo — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 31, 2026

L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.



Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari. — AS Roma (@OfficialASRoma) July 31, 2026

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2026

Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato campione che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano.



Il Club partecipa al dolore dei familiari e dei suoi cari rivolgendo le più sentite condoglianze. — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 31, 2026

От чуждестранните грандове пък първи своята почит към Барези изразиха испанският Реал Мадрид и португалският Порто.

Official Statement: Passing of Franco Baresi — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 31, 2026

Una vera leggenda del calcio.



O FC Porto associa-se à dor do futebol mundial, e particularmente do AC Milan e da seleção italiana, que hoje se despede de Franco Baresi, figura incontornável da história do desporto.



Um rival duro e leal que marcou muitos dos nossos… pic.twitter.com/Voe0jiShO8 — FC Porto (@FCPorto) July 31, 2026

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