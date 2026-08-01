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Само двама-трима играчи на Милан ще могат да присъстват на погребението на Барези

  • 1 авг 2026 | 17:58
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Съставът на Милан ще пропусне погребението на клубната легенда Франко Барези, което ще се проведе във вторник от 11 часа италианско време в базиликата “Сант’Амброджо” в Милано, пише “Гадзета дело спорт”.

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Почти никой от футболистите на “росонерите” няма да може да почете починалия вчера на 66-годишна възраст Барези, като причината е предсезнното турне на клуба. В момента Милан е на подготовка в австралийския град Пърт, където в сряда има предвидена контрола с градския съперник Интер. Ето защо организационно е почти невъзможно играчите да присъстват на погребението.

Така се очаква единствено контузените Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес да могат да изпратят една от най-големите легенди на Милан и Италия. Възможно е към тях да се присъедини и капитанът Майк Менян, който все още не се е присъединил към тима заради ваканцията си след Мондиал 2026. За сметка на това, делегацията на клуба ще включва собственикът Джери Кардинале, президентът Паоло Скарони, старши съветникът Златан Ибрахимович и още куп ръководители.

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