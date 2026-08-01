Само двама-трима играчи на Милан ще могат да присъстват на погребението на Барези

Съставът на Милан ще пропусне погребението на клубната легенда Франко Барези, което ще се проведе във вторник от 11 часа италианско време в базиликата “Сант’Амброджо” в Милано, пише “Гадзета дело спорт”.

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Почти никой от футболистите на “росонерите” няма да може да почете починалия вчера на 66-годишна възраст Барези, като причината е предсезнното турне на клуба. В момента Милан е на подготовка в австралийския град Пърт, където в сряда има предвидена контрола с градския съперник Интер. Ето защо организационно е почти невъзможно играчите да присъстват на погребението.

Martedì 4 agosto, alle ore 11.00, si terranno i funerali del nostro Capitano, Franco Baresi.

La cerimonia funebre avrà luogo presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e sarà aperta al pubblico, nel rispetto della capienza disponibile.



The funeral of our Captain, Franco… — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Така се очаква единствено контузените Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес да могат да изпратят една от най-големите легенди на Милан и Италия. Възможно е към тях да се присъедини и капитанът Майк Менян, който все още не се е присъединил към тима заради ваканцията си след Мондиал 2026. За сметка на това, делегацията на клуба ще включва собственикът Джери Кардинале, президентът Паоло Скарони, старши съветникът Златан Ибрахимович и още куп ръководители.

🌹 Since #ACMilan's squad won't be able to attend Baresi's funeral next week, Gerry Cardinale will be there



🙏 Gimenez and Pulisic, who are working at Milanello, could join the owner



👉 https://t.co/3nvHLwKQDI pic.twitter.com/FshSZSdT3t — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 1, 2026

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