От Лудогорец: 10 години от паметната победа над Цървена звезда

От Лудогорец си спомниха за големия успех над Цървена звезда в мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига.

"10 години от паметната победа над Цървена звезда



Днес се навършват 10 години от паметната победа на Лудогорец над Цървена звезда с 4:2 в реванша от третия предварителен кръг на Шампионската лига. След 2:2 в първия мач в Разград, на стадион "Райко Митич" в Белград домакините откриха резултата още в 17-ата минута с попадение на Мичел Доналд.



Фамозен гол на Джонатан Кафу, който навърза четирима играчи на Цървена звезда, донесе равенството – 1:1 – в 24-ата минута, а в края на първото полувреме Вандерсон направи обрата пълен за 2:1. Домакините стигнаха до 2:2 с гол от дузпа на Ибанес в 62-ата минута и мачът влезе в продължения.



В тях над всички бе Вандерсон, който отбеляза още два гола – в 92-ата и 97-ата минута – и изпрати Лудогорец в плейофа на Шампионската лига, където впоследствие беше отстранен и чешкият колос Виктория (Пилзен).



Загубата на Цървена звезда от Лудогорец с 2:4 е сред най-тежките домакински поражения в европейските турнири в историята на сръбския гранд към онзи момент, нареждайки се след загубите с 0:4 от Барселона и 0:4 от Фиорентина", написаха от клуба.

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