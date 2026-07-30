Джон Стоунс пристигна в Италия, за да премине медицински прегледи

Централният защитник Джон Стоунс заяви, че е развълнуван от възможността да се присъедини към Интер. Английският национал пристигна тази сутрин на базата на “нерадзурите”, където ще премине медицински прегледи. Стоунс се превърна в свободен агент, след като договорът му с Манчестър Сити изтече след края на предходната кампания.

“Развълнуван съм да съм тук”, заяви кратко защитникът преди да стартира медицинските изследвания. Защитникът вече е постигнал договорка с Интер за договор до лятото на 2028 година, а заплатата му ще бъде четири милиона на сезон. Джон Стоунс бе част от Манчестър Сити от лятото на 2016 година, когато “гражданите” платиха за него 55 милиона евро на Евертън.

.@Inter, Stones è atterrato all’aeroporto di Linate. “Sono felice di essere qui, ci vediamo presto” queste le prime parole del difensore pic.twitter.com/RC7viBfN6A — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2026

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Снимки: Gettyimages