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Олимпийски шампион с Испания с историческо назначение начело на Чехия

  • 31 юли 2026 | 17:31
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Испанският специалист Санти Дения официално беше представен като новия селекционер на националния отбор на Чехия. Новината беше потвърдена в петък от местната футболна асоциация.

С това назначение 52-годишният треньор влиза в историята като първия чужденец, който застава начело на чешкия тим. Договорът на испанеца начело на Чехия е за срок от две години, като в него е включена и клауза за удължаване.

Дения поема поста от Мирослав Коубек, който се оттегли след разочароващото представяне на отбора на Световното първенство това лято, където чехите не успяха да прескочат груповата фаза. Там отборът взе само една точка в мача срещу Южна Африка и претърпя поражения от Южна Корея и Мексико.

„За мен е огромна чест да бъда тук. Чешкият футбол има страхотна история и съм изключително мотивиран от този проект. Единственото ми желание е да се захвана за работа възможно най-скоро“, заяви новият селекционер по време на представянето си.

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Санти Дения идва с визитката на треньор, извел олимпийския отбор на Испания до златните медали на Игрите в Париж през 2024 г. Дълги години преди това - още от 2010 г., той води и юношеските и младежки национални отбори на страната - съответно до 17, 19 и 21 години. За последно специалистът през миналата година бе начело на катарския Ал Шахания.

Дебютът му начело на Чехия в Лигата на нациите, където тимът има две домакинства – срещу Хърватия на 26 септември и срещу Англия три дни по-късно.

Кампанията в турнира ще изправи чехите и срещу родината на новия им треньор - световния и европейски шампион Испания. По този повод Дения коментира: „Роден съм в Испания и работих за федерацията 15 години, но сега нещата са различни – искам да спечеля срещу Испания“. Наставникът е добър приятел и се познава отлично със селекционера на "Ла Роха" Луис де ла Фуенте, който изведе отбора до европейската и световната титла.

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