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Испанец е фаворит за нов селекционер на Чехия

  • 29 юли 2026 | 15:37
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Испанец е фаворит за нов селекционер на Чехия

Испанецът Санти Дения е основен фаворит за поста национален селекционер на Чехия по футбол, пишат медиите на Иберийския полуостров. Според испанския всекидневник AС и други местни издания, Дения трябва да замени Мирослав Коубек, който напусна след неудачното представяне на Световното първенство в Северна Америка. Коубек не успя да овладее страстите в съблекалнята, явно и нямаше авторитет, защото доста играчи се оказа, че не са искали да излизат на терена в определени срещи. Така чехите си тръгнаха от Мондиал 2026 с равенство срещу Република Южна Африка и две поражения от Мексико и от Република Корея. Ако Дения стане национален треньор на Чехия, то за първи път в цялата си футболна история чужденец ще води тима. 51-годишният специалист през миналата година водеше Ал Шахания в първенството на Катар, а оттогава е безработен.

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Медиите в страната не са уверени, че бившият селекционер на испанския олимпийски отбор до 23 години все пак ще седне на стола. Порталът idnes.cz твърди, че все още не е ясно дали той действително ще стане треньор на чешкия национален отбор, тъй като няма консенсус в Изпълнителния комитет на Футболната асоциация, който ще се събере през август. Според съобщенията поне петима членове на Изпълнителния комитет не са съгласни с ангажирането на скъп чуждестранен треньор. Те смятат, че потенциалът от играчи няма да даде кой знае колко по-различни резултатии. „Той много прилича на Луис де ла Фуенте, настоящият треньор на Испания. Работили са заедно 14 години в испанската федерация, и двамата са преминали през младежки селекции и са били успешни с тях. Дения има и репутацията на страхотен треньор и ментор“, каза пред idnes.cz Алек Санчес, испански видео-анализатор на играещия във втора лига Усти на Лабе.

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Снимки: Gettyimages

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