Алън Шиърър, Принц Уилям, Тони Блеър и куп футболни и обществени личности показаха уважението си към легендата Кийгън

Една от най-големите легенди на английския футбол - Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст, а новината предизвика вълна от съболезнования от знакови фигури в спорта и обществото, сред които Алън Шиърър, Принц Уилям и бившият премиер Тони Блеър.

Алън Шиърър, един от най-обичаните нападатели в историята на Англия, беше сред първите, които изразиха почитта си. Двамата имаха силна връзка в Нюкасъл, където Кийгън беше мениджър и изигра ключова роля в кариерата на Шиърър. През 1996 г. именно Кийгън настоява за привличането на нападателя на „Сейнт Джеймс Парк“ срещу рекордната за времето си сума от 15 милиона паунда.

„Моят герой. Моят мениджър. Мой приятел. Почивай в мир, шефе“, написа Шиърър в социалната мрежа „Х“. За него Кийгън е бил идол от детските му години, тъй като е привърженик на „свраките“ от малък.

По-късно Кийгън води и националния отбор на Англия между 1999 и 2000 г., като в този период тимът му се изправя два пъти срещу България, водена тогава от Димитър Димитров-Херо.

Принцът на Уелс, който е бивш президент на Футболната асоциация, също се присъедини към опечалените. „Невероятно съм натъжен да чуя за кончината на Кевин Кийгън. Наистина забележителен футболист и мениджър, който вдъхнови поколения с таланта, страстта и любовта си към играта. Преди всичко той ще бъде запомнен като мил и щедър човек. Мислите ни са с неговото семейство и всички, които го познаваха“, написа Принц Уилям.

Настоящият селекционер на Англия Томас Тухел добави: „Много съм натъжен да чуя за кончината на Кевин Кийгън. Като млад футболен фен той беше първата суперзвезда на Англия, която помня, че съм гледал. Той спечели всички възможни отличия, а това, че два пъти беше обявен за най-добър играч в света, беше невероятно постижение. Достатъчно е само да си помислите колко топло го помнят феновете на клубовете, в които е играл, за да разберете какъв човек е бил“.

Наричан „Крал Кев“ от феновете, Кийгън печели „Златната топка“ през 1977 и 1978 г. като футболист на Хамбургер ШФ.

Бившият колумбийски национал Фаустино Асприля, когото Кийгън доведе в английския футбол през 1996 г., също отдаде емоционална почит. „Кевин не беше просто футболен мениджър за мен – той беше човекът, който ме запозна с Висшата лига и ме накара да се влюбя в красивия град Нюкасъл“, написа Асприля в Инстаграм. „Чрез своята страст, вяра и любов към играта той вдъхнови толкова много хора, включително и мен. И ме научи, че футболът е нещо много повече от победата. Той е страст, лоялност, надежда и това никога да не се отказваш. Тези уроци са останали с мен през целия ми живот и за това ще му бъда вечно благодарен“.

Бившият министър-председател и известен фен на Нюкасъл Тони Блеър също сподели спомените си за легендата. „Кевин вдъхновяваше всеки, с когото се срещаше, включително и мен. Той беше просто изключително достоен човек със силно чувство за справедливост, ценности и вяра не само във футбола, но и във Великобритания като нация“.

Множество футболни личности и клубове изразиха своята скръб след трагичната новина. Сред първите, които поднесоха съболезнования, бяха бившето крило на Нюкасъл Лий Кларк и неговият някогашен съотборник Уорън Бартън. Към тях се присъедини и Мики Куин, който, макар и фен на Ливърпул, играе за Нюкасъл под ръководството на Кийгън. Бившият играч на Саутхамптън Мик Чанън също изказа почитта си. Официални съболезнователни адреси бяха публикувани от клубовете Нюкасъл и Хамбургер ШФ, както и от Ричард Бийвън, изпълнителен директор на Асоциацията на мениджърите.

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