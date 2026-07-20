Почина легендарният Кевин Кийгън

Легендарният бивш футболист на Ливърпул и бивш мениджър на Нюкасъл и Англия Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст. Той се бореше с рак, като беше разкрил това още през януари. В началото на юни Кийгън обясни, че заболяването вече е в терминална фаза и се сбогува с всички.

2 - Kevin Keegan is the only English player to win the Ballon d'Or on multiple occasions, claiming the title in 1978 & 1979.



Legend. pic.twitter.com/QgRwmdTrdM — OptaJoe (@OptaJoe) July 20, 2026

В изявление семейството му съобщи: „С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст. Бившият английски национал и мениджър се бореше с рак и беше заобиколен от съпругата и дъщерите си в последните си мигове. Кевин, двукратен носител на „Златната топка“, беше много обичан съпруг, баща и дядо. Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа. Това е изключително труден момент и те молят за уединение и лично пространство.“

Той оставя след себе си съпругата си от 52 години Джийн и техните деца Лора Джейн (47) и Сара Мари (43).

Син на миньор, роден в Джорди, той беше пионер в модерния футбол – договаряше сам договорите си, появяваше се в телевизионни реклами и се премести в чужбина, за да продължи кариерата си в пика на славата си с Ливърпул през 70-те години.

Кийгън спечели три шампионски титли, две Купи на УЕФА и ФА Къп, преди да се премести в Хамбургер ШФ, след като спечели Купата на европейските шампиони с всепобеждаващия мърсисайдски гранд през 1977 г.

След това два пъти е избиран за футболист на годината в Европа. В интервю от 2013 г. при стартирането на своя бизнес „Сокър Съркъс“ в Шотландия, той казва: „Никога не съм се страхувал да правя нещо ново. Снимах се в реклами, записах плоча, преместих се в чужбина, винаги съм бил от хората, които казват „Защо не?“, а не „Защо?“.

We are deeply saddened by the passing of the legendary Kevin Keegan and mourn his loss. His indomitable spirit and remarkable contribution will be forever etched in our history and his legacy will live on.



Rest in peace, Kevin. 1951-2026 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026

„Голям късметлия съм, че обичам да се срещам с хора, това е голяма помощ в живота, не само в бизнеса.“ Това го превръща в изключително популярна фигура по време на състезателната му кариера като капитан на Англия, а по-късно и като мениджър, дори когато националният отбор изпитваше трудности под негово ръководство.

С характерната си честност той се оттегли, след като призна, че не смята, че е достатъчно добър. Имаше периоди начело на Фулъм и Манчестър Сити, но двата му престоя в Нюкасъл определят мениджърската му кариера.

We are devastated to learn of the passing of Kevin Keegan, one of the most iconic, influential and deeply loved figures in our club’s history.



Kevin was more than a legendary footballer and manager. He was the beating heart of Newcastle United for generations of supporters. — Newcastle United (@NUFC) July 20, 2026

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