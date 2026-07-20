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Почина легендарният Кевин Кийгън

  • 20 юли 2026 | 17:53
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Легендарният бивш футболист на Ливърпул и бивш мениджър на Нюкасъл и Англия Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст. Той се бореше с рак, като беше разкрил това още през януари. В началото на юни Кийгън обясни, че заболяването вече е в терминална фаза и се сбогува с всички.

В изявление семейството му съобщи: „С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст. Бившият английски национал и мениджър се бореше с рак и беше заобиколен от съпругата и дъщерите си в последните си мигове. Кевин, двукратен носител на „Златната топка“, беше много обичан съпруг, баща и дядо. Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа. Това е изключително труден момент и те молят за уединение и лично пространство.“

Той оставя след себе си съпругата си от 52 години Джийн и техните деца Лора Джейн (47) и Сара Мари (43).

Син на миньор, роден в Джорди, той беше пионер в модерния футбол – договаряше сам договорите си, появяваше се в телевизионни реклами и се премести в чужбина, за да продължи кариерата си в пика на славата си с Ливърпул през 70-те години.

Кийгън спечели три шампионски титли, две Купи на УЕФА и ФА Къп, преди да се премести в Хамбургер ШФ, след като спечели Купата на европейските шампиони с всепобеждаващия мърсисайдски гранд през 1977 г.

След това два пъти е избиран за футболист на годината в Европа. В интервю от 2013 г. при стартирането на своя бизнес „Сокър Съркъс“ в Шотландия, той казва: „Никога не съм се страхувал да правя нещо ново. Снимах се в реклами, записах плоча, преместих се в чужбина, винаги съм бил от хората, които казват „Защо не?“, а не „Защо?“.

„Голям късметлия съм, че обичам да се срещам с хора, това е голяма помощ в живота, не само в бизнеса.“ Това го превръща в изключително популярна фигура по време на състезателната му кариера като капитан на Англия, а по-късно и като мениджър, дори когато националният отбор изпитваше трудности под негово ръководство.

С характерната си честност той се оттегли, след като призна, че не смята, че е достатъчно добър. Имаше периоди начело на Фулъм и Манчестър Сити, но двата му престоя в Нюкасъл определят мениджърската му кариера.

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