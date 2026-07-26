Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау: Не знам какво е бъдещето на Бруно Гимараеш в Нюкасъл, но всички искаме да остане

Еди Хау: Не знам какво е бъдещето на Бруно Гимараеш в Нюкасъл, но всички искаме да остане

  • 26 юли 2026 | 12:17
  • 168
  • 0
Еди Хау: Не знам какво е бъдещето на Бруно Гимараеш в Нюкасъл, но всички искаме да остане

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не е сигурен дали Бруно Гимараеш ще остане в отбора на фона на силния интерес към бразилеца от страна на шампиона Арсенал. Специалистът вече е провел разговори с халфа относно бъдещето му.

Британските медии писаха по-рано през тази седмица, че бразилският национал вече се е разбрал за личните си условия с лондончани, които подготвят нова оферта за него.

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

"Проведох някои наистина добри разговори с него преди началото на Световното първенство, по време на турнира и след него. Това, за което говорим, трябва да остане лично, но той просто е страхотен играч, страхотен човек.

Не знам какво ще се случи с бъдещето на Бруно. Това е работа на други хора. Това са разговори, в които не участвам", каза Хау пред репортери след равенството 1:1 на Нюкасъл с Гейтсхед в контролен мач в събота.

Нюкасъл се раздели с двама ключови футболисти през настоящия трансферен период, като крилото Антъни Гордън се присъедини към Барселона, докато халфът Сандро Тонали преминава Тотнъм. Хау каза, че желае да задържи Гимараеш.

"Бруно е капитанът на нашия клуб. Той беше невероятен играч и човек през цялото време, в което работим заедно. Казвам това от името на всички в клуба. Обичаме го, а всички искат той да остане при нас", каза още Еди Хау пред медиите.

Нюкасъл привлече халф от Монако
Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл, който завърши на 12-то място през миналия сезон, започва сезона във Висшата лига у дома срещу Ливърпул на 23 август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

  • 26 юли 2026 | 10:14
  • 9208
  • 4
Инфантино към Аржентина: Поздравления за великолепното ви представяне, което допринесе за изключителния Мондиал

Инфантино към Аржентина: Поздравления за великолепното ви представяне, което допринесе за изключителния Мондиал

  • 26 юли 2026 | 09:54
  • 2943
  • 7
Зенит стартира сезона с рекорд

Зенит стартира сезона с рекорд

  • 26 юли 2026 | 06:55
  • 2679
  • 0
Меси заведе сина си на мач от трета дивизия

Меси заведе сина си на мач от трета дивизия

  • 26 юли 2026 | 06:36
  • 9517
  • 8
Осимен нападна шефовете на Галатасарай: Ще си тръгна, неблагодарници!

Осимен нападна шефовете на Галатасарай: Ще си тръгна, неблагодарници!

  • 26 юли 2026 | 06:18
  • 18041
  • 18
Манчини е бесен, че не са го потърсили за треньор на Италия

Манчини е бесен, че не са го потърсили за треньор на Италия

  • 26 юли 2026 | 05:57
  • 4626
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 41135
  • 17
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 6577
  • 21
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 7397
  • 12
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 3890
  • 3
Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

  • 26 юли 2026 | 08:13
  • 7266
  • 1
Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

  • 26 юли 2026 | 10:14
  • 9208
  • 4