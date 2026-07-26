Еди Хау: Не знам какво е бъдещето на Бруно Гимараеш в Нюкасъл, но всички искаме да остане

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не е сигурен дали Бруно Гимараеш ще остане в отбора на фона на силния интерес към бразилеца от страна на шампиона Арсенал. Специалистът вече е провел разговори с халфа относно бъдещето му.

Британските медии писаха по-рано през тази седмица, че бразилският национал вече се е разбрал за личните си условия с лондончани, които подготвят нова оферта за него.

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"Проведох някои наистина добри разговори с него преди началото на Световното първенство, по време на турнира и след него. Това, за което говорим, трябва да остане лично, но той просто е страхотен играч, страхотен човек.

Не знам какво ще се случи с бъдещето на Бруно. Това е работа на други хора. Това са разговори, в които не участвам", каза Хау пред репортери след равенството 1:1 на Нюкасъл с Гейтсхед в контролен мач в събота.

Eddie Howe on Guimarães:



“We’ve had some really good conversations, I don’t know what will happen.



I don't know what's going to happen with Bruno's future. That's for other people to, one, speculate about, but also conversations that I'm not part of.”pic.twitter.com/HzZkWluY2C — HF World (@hfworld_) July 25, 2026

Нюкасъл се раздели с двама ключови футболисти през настоящия трансферен период, като крилото Антъни Гордън се присъедини към Барселона, докато халфът Сандро Тонали преминава Тотнъм. Хау каза, че желае да задържи Гимараеш.

"Бруно е капитанът на нашия клуб. Той беше невероятен играч и човек през цялото време, в което работим заедно. Казвам това от името на всички в клуба. Обичаме го, а всички искат той да остане при нас", каза още Еди Хау пред медиите.

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Нюкасъл, който завърши на 12-то място през миналия сезон, започва сезона във Висшата лига у дома срещу Ливърпул на 23 август.

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