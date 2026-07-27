Харви Барнс преподписа с Нюкасъл

Нюкасъл официално обяви, че нападателят Харви Барнс е удължил договора си. От клуба съобщиха, че футболистът е парафирал нов дългосрочен контракт, но конкретният срок на споразумението не се разкрива.

„Много съм щастлив, че подписвам нов договор толкова рано, преди началото на сезона. Това беше невероятно пътешествие и се радвам, че то ще продължи. Още с идването си в клуба разбрах колко специално е това място, а след три години тук съм още по-убеден. Харесвам всичко – града, стадиона, хората – и съм много радостен да удължа престоя си", коментира Барнс.

We’re delighted to announce that winger, Harvey Barnes, has signed a new long-term contract with the club. 🏹 pic.twitter.com/JYtQ0LeDmm — Newcastle United (@NUFC) July 27, 2026

"През последните няколко години вече усетих вкуса на успеха и преживях някои наистина специални моменти с този отбор. Всички искаме повече и аз искам да бъда ключов играч, който ще помогне на клуба да върви напред“, добави крилото.

Харви Барнс играе за Нюкасъл от 2023 г. За този период той е взел участие в 120 мача за отбора, в които е отбелязал 30 гола и е направил 14 асистенции.

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