Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл обяви привличане на халфа Аладжи Бамба от Монако за около 40 млн. евро. 20-годишният французин е подписал договор до лятото на 2031 г. Той ще играе с номер 8 в новия си клуб.

Бамба дебютира за мъжете на Монако през август 2025 г. Оттогава е изиграл 25 мача във всички състезания и е дал 2 асистенции.

We are delighted to announce the signing of young French midfielder Aladji Bamba from Monaco for an undisclosed fee. 🙌



The 20-year-old, who is capped by France at Under-20s level and is a current European Golden Boy nominee, has penned a five-year deal at St. James’ Park. pic.twitter.com/l33SqQ1emk — Newcastle United (@NUFC) July 24, 2026

Сделката идва, след като халфът Сандро Тонали напусна Нюкасъл в полза на Тотнъм това лято и на фона на информации, че Бруно Гимараеш също може да си тръгне. "Свраките" също така сключиха сделка за привличането на 18-годишния халф на Аякс Шон Стюр по-рано този месец.

"Аладжи добавя дълбочина и редица качества към нашите опции в халфовата линия, с огромен потенциал за растеж. Развитието му откакто пробивът му в Монако е наистина впечатляващо и нещо, което вярваме, че можем да му помогнем да надгражда", каза треньорът на Нюкасъл Еди Хау.

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Снимки: Imago