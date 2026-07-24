Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл привлече халф от Монако

  • 24 юли 2026 | 14:17
  • 661
  • 0
Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл обяви привличане на халфа Аладжи Бамба от Монако за около 40 млн. евро. 20-годишният французин е подписал договор до лятото на 2031 г. Той ще играе с номер 8 в новия си клуб.

Бамба дебютира за мъжете на Монако през август 2025 г. Оттогава е изиграл 25 мача във всички състезания и е дал 2 асистенции.

Сделката идва, след като халфът Сандро Тонали напусна Нюкасъл в полза на Тотнъм това лято и на фона на информации, че Бруно Гимараеш също може да си тръгне. "Свраките" също така сключиха сделка за привличането на 18-годишния халф на Аякс Шон Стюр по-рано този месец.

"Аладжи добавя дълбочина и редица качества към нашите опции в халфовата линия, с огромен потенциал за растеж. Развитието му откакто пробивът му в Монако е наистина впечатляващо и нещо, което вярваме, че можем да му помогнем да надгражда", каза треньорът на Нюкасъл Еди Хау.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

  • 24 юли 2026 | 07:46
  • 4814
  • 8
Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

  • 24 юли 2026 | 07:24
  • 2623
  • 2
Ливърпул може да привлече Винисиус като свободен агент

Ливърпул може да привлече Винисиус като свободен агент

  • 24 юли 2026 | 06:39
  • 9327
  • 8
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 12150
  • 6
Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

  • 24 юли 2026 | 05:43
  • 3413
  • 0
Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

  • 24 юли 2026 | 05:16
  • 5703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 18775
  • 68
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 10488
  • 20
ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

  • 24 юли 2026 | 11:07
  • 10402
  • 30
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 7430
  • 7
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 9560
  • 25
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 4257
  • 1