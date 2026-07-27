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Нюкасъл задържа една от звездите си с дългосрочен договор

  • 27 юли 2026 | 20:20
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На фона на продажбите през това лято на Антъни Гордън и Сандро Тонали, както и възможната такава на Бруно Гимараеш, Нюкасъл ще задържи поне една от звездите си за новия сезон. Става въпрос за крилото Харви Барнс, който подписа нов договор с клуба. Оттам не разкриха неговата продължителност, като единствено уточниха, че става въпрос за дългосрочно споразумение.

28-годишният играч пристигна в Нюкасъл през лятото на 2023-та, когато “свраките” платиха на Лестър 44 млн. евро за него. Оттогава насам Барнс е записал общо 120 мача с 30 гола и 14 асистенции за тима. Освен това той има и два двубоя за националния отбор на Англия.

“Чувството да подпиша този нов договор толкова рано преди началото на новия сезон е страхотно. Досегашният ми престой беше невероятен и се радвам, че го продължавам. Още щом се присъединих към клуба, бързо разбрах колко специално място е той, но след три години тук съм още по-убеден в това. Обичам всичко свързано с него - града, стадиона, хората, така че наистина съм щастлив да удължа периода ми тук. Опитах вкуса на успеша през последните няколко години и се насладих на някои доста специални моменти с този отбор. Всички искаме повече от това, а аз се надявам да бъда ключов играч, който помага с тласкането на клуба напред”, заяви радостният Барнс пред клубния сайт.

“Новият договор на Харви е много заслужен и е отражение на труда, който е вложил, и класата, която е показал във всичките му три години в Нюкасъл. Харви е играч, който редовно носи специални мигове във важни за отбора моменти. Той е спокоен пред вратата, без значение дали е сам срещу вратаря, или от голяма дистанция. Също така винаги е заплаха по фланговете. Харви има богат опит на най-високо ниво, но ние вярваме, че му предстои още повече”, коментира мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

“Статистиката на Харви за клуба говори сама за себе си. Той успя да достигне нови висини през миналия сезон в личен план, а това е доказателство за манталитета и професионализма му, които виждаме всеки ден. Приемаме го за важна част от нашите бъдещи планове и беше напълно логично да гарантираме оставането му. Всеки знае на какво е способен Харви на терена и извън него. Той е напълно фокусиран върху предстоящия сезон и знам, че иска да се увери, че ще продължи да надгражда върху всичко, което е постигнал досега в Нюкасъл”, обясни клубният спортен директор Рос Уилсън.

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