Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

  • 29 юли 2026 | 11:25
  • 211
  • 0
Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

Отборът на Филаделфия 76ърс успя да отвори допълнително място за нов играч, след като центърът Джони Бруум бе изпратен в състава на Лос Анджелис Клипърс.

"Ножиците" ще получат и избор във втория кръг на драфта, а в замяна Филаделфия взима парична компенсация.

Сделката ще позволи на Сиксърс да останат под първото ниво на облагаемия таван на заплатите в Националната баскетболна асоциация и да привлекат още един играч, но не по-рано от декември месец.

Във Филаделфия стягат шампионски отбор за следващия сезон, след като успяха да привлекат като свободен агент лидера във вечната класация по отбелязани точки ЛеБрон Джеймс. Освен него в тима пристигна и звездата на Бостън Селтикс Джейлън Браун, а с отбора парафира и шампионът с Денвър Нъгетс и Лос Анджелис Лейкърс Кентейвиъс Колдуел-Поуп.

Джони Бруум бе избран от Филаделфия с 35 пик в драфта през 2025 година. За един сезон във Филаделфия той записа участие в 11 мача, като в тях постигна общо 10 точки, 16 борби и четири асистенции при общо изиграни 55 минути в редовния сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

  • 29 юли 2026 | 09:59
  • 732
  • 0
ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

  • 28 юли 2026 | 16:55
  • 1372
  • 0
Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

  • 28 юли 2026 | 16:27
  • 1202
  • 0
Партизан подписа с американско тежко крило

Партизан подписа с американско тежко крило

  • 28 юли 2026 | 15:52
  • 682
  • 0
Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

  • 28 юли 2026 | 15:01
  • 2396
  • 3
Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

  • 28 юли 2026 | 14:28
  • 1434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Христо Янев говори преди реванша с Карабах

Очаквайте на живо: Христо Янев говори преди реванша с Карабах

  • 29 юли 2026 | 11:16
  • 1114
  • 4
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 8378
  • 18
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 13867
  • 59
ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 75407
  • 430
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 6500
  • 5
Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

  • 29 юли 2026 | 09:42
  • 5905
  • 3