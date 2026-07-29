Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

Отборът на Филаделфия 76ърс успя да отвори допълнително място за нов играч, след като центърът Джони Бруум бе изпратен в състава на Лос Анджелис Клипърс.

"Ножиците" ще получат и избор във втория кръг на драфта, а в замяна Филаделфия взима парична компенсация.

Сделката ще позволи на Сиксърс да останат под първото ниво на облагаемия таван на заплатите в Националната баскетболна асоциация и да привлекат още един играч, но не по-рано от декември месец.

Във Филаделфия стягат шампионски отбор за следващия сезон, след като успяха да привлекат като свободен агент лидера във вечната класация по отбелязани точки ЛеБрон Джеймс. Освен него в тима пристигна и звездата на Бостън Селтикс Джейлън Браун, а с отбора парафира и шампионът с Денвър Нъгетс и Лос Анджелис Лейкърс Кентейвиъс Колдуел-Поуп.

Джони Бруум бе избран от Филаделфия с 35 пик в драфта през 2025 година. За един сезон във Филаделфия той записа участие в 11 мача, като в тях постигна общо 10 точки, 16 борби и четири асистенции при общо изиграни 55 минути в редовния сезон.

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