Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Александър Александров разкрива плана на ЦСКА 1948 за реванша срещу Спартак (Търнава)
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Филаделфия приветства звездното си попълнение

Филаделфия приветства звездното си попълнение

  • 27 юли 2026 | 17:44
  • 186
  • 0
Филаделфия приветства звездното си попълнение

Филаделфия 76ърс показа в официалния си профил в социалната мрежа X фланелката с №23, която ще носи новото звездно попълнение на тима ЛеБрон Джеймс.

“ЛеБрон Джеймс е 76ър”, написаха от Фили в Х и добавиха забавен GIF към публикацията.

Разкриха причината за гафа на Маями Хийт с ЛеБрон Джеймс
Разкриха причината за гафа на Маями Хийт с ЛеБрон Джеймс

41-годишният ЛеБрон подписа 2-годишен договор със Сиксърс, слагайки край на сагата къде ще продължи и евентуално завърши легендарната си кариера. Смята се, че втората година от договора за общо 8 милиона долара е опция на играча.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

  • 27 юли 2026 | 16:24
  • 616
  • 0
Барселона обяви трансфера на британско крило

Барселона обяви трансфера на британско крило

  • 27 юли 2026 | 16:02
  • 843
  • 1
Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

  • 27 юли 2026 | 15:18
  • 631
  • 0
Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

  • 27 юли 2026 | 14:31
  • 1085
  • 1
Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

  • 27 юли 2026 | 14:06
  • 373
  • 0
Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение

Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение

  • 27 юли 2026 | 13:09
  • 1564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 551
  • 0
11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 1094
  • 0
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13594
  • 25
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 26520
  • 113
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 25432
  • 61
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 16210
  • 30