Филаделфия приветства звездното си попълнение

Филаделфия 76ърс показа в официалния си профил в социалната мрежа X фланелката с №23, която ще носи новото звездно попълнение на тима ЛеБрон Джеймс.
“ЛеБрон Джеймс е 76ър”, написаха от Фили в Х и добавиха забавен GIF към публикацията.
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41-годишният ЛеБрон подписа 2-годишен договор със Сиксърс, слагайки край на сагата къде ще продължи и евентуално завърши легендарната си кариера. Смята се, че втората година от договора за общо 8 милиона долара е опция на играча.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages