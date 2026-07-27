Филаделфия приветства звездното си попълнение

Филаделфия 76ърс показа в официалния си профил в социалната мрежа X фланелката с №23, която ще носи новото звездно попълнение на тима ЛеБрон Джеймс.

“ЛеБрон Джеймс е 76ър”, написаха от Фили в Х и добавиха забавен GIF към публикацията.

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41-годишният ЛеБрон подписа 2-годишен договор със Сиксърс, слагайки край на сагата къде ще продължи и евентуално завърши легендарната си кариера. Смята се, че втората година от договора за общо 8 милиона долара е опция на играча.

LEBRON JAMES IS A PHILADELPHIA 76ER. — Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026

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Снимки: Gettyimages