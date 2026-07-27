Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

Членът на Залата на славата Меджик Джонсън сподели мнението си за обновения състав на Филаделфия 76ърс.
Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха
"След като привлякоха чрез размяна един от най-универсалните играчи в лигата и участник в Мача на звездите – Джейлън Браун, Сиксърс подписаха и с най-желания свободен агент това лято – четирикратния шампион и бъдещ член на Залата на славата Леброн Джеймс.
Леброн превръща Филаделфия в един от най-силните отбори в НБА и основна заплаха за световните шампиони Никс в Източната конференция. В стартовата петица на Фили ще има четирима звездни играчи: ЛеБрон Джеймс, Джейлън Браун, Джоел Ембийд и Тайрийз Макси. В нападение те ще бъдат великолепни. Но и четиримата са свикнали да играят с топката в ръце, така че ми е интересно какво ще измисли треньорът Нърс.
Агентът на ЛеБрон Джеймс разкри какво е накарало клиента му да подпише с Филаделфия
Имам два големи въпроса към Фили: първият е защитата, а вторият – химията. Ако успеят да решат и двата... пазете се!", написа в социалната мрежа X Джонсън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages