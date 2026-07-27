Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

Членът на Залата на славата Меджик Джонсън сподели мнението си за обновения състав на Филаделфия 76ърс.

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"След като привлякоха чрез размяна един от най-универсалните играчи в лигата и участник в Мача на звездите – Джейлън Браун, Сиксърс подписаха и с най-желания свободен агент това лято – четирикратния шампион и бъдещ член на Залата на славата Леброн Джеймс.

After trading for one of the best two way players in the league and NBA All Star Jaylen Brown, the Sixers then signed the biggest free agent on the market this summer, 4x NBA champion and future Hall of Famer LeBron James.



LeBron makes the Sixers one of the best teams in the NBA… — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 27, 2026

Леброн превръща Филаделфия в един от най-силните отбори в НБА и основна заплаха за световните шампиони Никс в Източната конференция. В стартовата петица на Фили ще има четирима звездни играчи: ЛеБрон Джеймс, Джейлън Браун, Джоел Ембийд и Тайрийз Макси. В нападение те ще бъдат великолепни. Но и четиримата са свикнали да играят с топката в ръце, така че ми е интересно какво ще измисли треньорът Нърс.

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Имам два големи въпроса към Фили: първият е защитата, а вторият – химията. Ако успеят да решат и двата... пазете се!", написа в социалната мрежа X Джонсън.

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Снимки: Gettyimages