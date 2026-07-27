Анадолу Ефес официално привлече Колин Малкълм

Турският гранд Анадолу Ефес официално обяви привличането на крилото от Евролигата Колин Малкълм. Американецът подписа договор за две години с клуба.
Малкълм се присъединява към Ефес, след като прекара един сезон в Апоел Тел Авив. Той беше подписал двегодишен контракт с израелския тим през лятото на 2025 г., но партньорството между двете страни приключи преждевременно.
29-годишният баскетболист изигра ключова роля в успешния дебютен сезон на Апоел в Евролигата. Той помогна на отбора да завърши на 6-о място в редовния сезон, като записа средно по 6,9 точки, 3,6 борби, една асистенция и коефициент на полезно действие 8,7 в 38 мача.
Преди престоя си в Тел Авив, Малкълм игра два сезона за френския Париж. В дебютния сезон на парижани в Евролигата, те спечелиха титлата във френското първенство и достигнаха до плейофите в най-силния европейски клубен турнир, въпреки че разполагаха с втория най-нисък бюджет в надпреварата.
Апоел и Колин Малкълм се разделиха
През същата кампания Малкълм постигна средни показатели от 7,7 точки, 2,5 борби и 1,2 асистенции за 19 минути на паркета. Той беше петият най-добър реализатор на отбора в първия му сезон в Евролигата.
Преди това американецът помогна на тима да спечели ЕвроКъп през сезон 2023/24, като допринесе със средно 12,5 точки, 3,7 борби и 1,5 асистенции.
Малкълм се присъединява към Анадолу Ефес, който вече направи няколко значими хода на трансферния пазар. Турският клуб привлече Матю Стразел, Дарио Шарич, Бруно Фернандо и най-вече легендата на Евролигата Майк Джеймс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago