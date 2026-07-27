Анадолу Ефес официално привлече Колин Малкълм

Турският гранд Анадолу Ефес официално обяви привличането на крилото от Евролигата Колин Малкълм. Американецът подписа договор за две години с клуба.

Малкълм се присъединява към Ефес, след като прекара един сезон в Апоел Тел Авив. Той беше подписал двегодишен контракт с израелския тим през лятото на 2025 г., но партньорството между двете страни приключи преждевременно.

Ailemizin en yeni üyesi Collin Malcolm!



Son iki sezonda Paris Basketball ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya vardık.



2022-2023 sezonunda Telekom Baskets Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda da Paris Basketball… pic.twitter.com/8T0bSWoX58 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 27, 2026

29-годишният баскетболист изигра ключова роля в успешния дебютен сезон на Апоел в Евролигата. Той помогна на отбора да завърши на 6-о място в редовния сезон, като записа средно по 6,9 точки, 3,6 борби, една асистенция и коефициент на полезно действие 8,7 в 38 мача.

Преди престоя си в Тел Авив, Малкълм игра два сезона за френския Париж. В дебютния сезон на парижани в Евролигата, те спечелиха титлата във френското първенство и достигнаха до плейофите в най-силния европейски клубен турнир, въпреки че разполагаха с втория най-нисък бюджет в надпреварата.

Апоел и Колин Малкълм се разделиха

През същата кампания Малкълм постигна средни показатели от 7,7 точки, 2,5 борби и 1,2 асистенции за 19 минути на паркета. Той беше петият най-добър реализатор на отбора в първия му сезон в Евролигата.

Преди това американецът помогна на тима да спечели ЕвроКъп през сезон 2023/24, като допринесе със средно 12,5 точки, 3,7 борби и 1,5 асистенции.

Малкълм се присъединява към Анадолу Ефес, който вече направи няколко значими хода на трансферния пазар. Турският клуб привлече Матю Стразел, Дарио Шарич, Бруно Фернандо и най-вече легендата на Евролигата Майк Джеймс.

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Снимки: Imago