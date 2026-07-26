Филаделфия 76ърс привлече двукратен шампион от НБА

Кентавиъс Колдуел-Поуп официално ще продължи кариерата си във Филаделфия 76ърс, където отново ще бъде съотборник с ЛеБрон Джеймс.
Според информация на Шамс Чарания от ESPN, опитният гард е постигнал споразумение за прекратяване на договора си с Мемфис Гризлис, след което е подписал едногодишен контракт с 76ърс на стойност 3,9 милиона долара.
Преди това Колдуел-Поуп бе активирал опцията си за играч на стойност 21,6 милиона долара за сезон 2026/27, но впоследствие се озова в Мемфис като част от мащабната сделка, с която Дезмънд Бейн премина в Орландо Меджик.
През миналия сезон 32-годишният баскетболист изигра 51 мача в редовния сезон, записвайки средно по 8,4 точки, 2,7 асистенции и 2,5 борби.
Кампанията му приключи преждевременно през февруари, когато претърпя операция на дясната ръка. Заради контузията той пропусна последните 31 мача на отбора си.
С привличането на Колдуел-Поуп Филаделфия добавя още един доказан шампион и надежден защитник към амбициозната си селекция, която вече включва и ЛеБрон Джеймс. Кей Си Пи вече е ставал шампион на НБА с два различни отбора - Денвър Нъгетс и Лос Анджелис Лейкърс.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages