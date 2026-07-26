Филаделфия 76ърс привлече двукратен шампион от НБА

Кентавиъс Колдуел-Поуп официално ще продължи кариерата си във Филаделфия 76ърс, където отново ще бъде съотборник с ЛеБрон Джеймс.

Според информация на Шамс Чарания от ESPN, опитният гард е постигнал споразумение за прекратяване на договора си с Мемфис Гризлис, след което е подписал едногодишен контракт с 76ърс на стойност 3,9 милиона долара.

Преди това Колдуел-Поуп бе активирал опцията си за играч на стойност 21,6 милиона долара за сезон 2026/27, но впоследствие се озова в Мемфис като част от мащабната сделка, с която Дезмънд Бейн премина в Орландо Меджик.

През миналия сезон 32-годишният баскетболист изигра 51 мача в редовния сезон, записвайки средно по 8,4 точки, 2,7 асистенции и 2,5 борби.

Кампанията му приключи преждевременно през февруари, когато претърпя операция на дясната ръка. Заради контузията той пропусна последните 31 мача на отбора си.

С привличането на Колдуел-Поуп Филаделфия добавя още един доказан шампион и надежден защитник към амбициозната си селекция, която вече включва и ЛеБрон Джеймс. Кей Си Пи вече е ставал шампион на НБА с два различни отбора - Денвър Нъгетс и Лос Анджелис Лейкърс.

Гошо Методиев

Just in: Kentavious Caldwell-Pope has agreed to a buyout with the Memphis Grizzlies and plans to sign a one-year, $3.9 million deal with the Philadelphia 76ers after clearing waivers, sources tell ESPN. The two-time NBA champion with the Lakers and Nuggets, who was part of 2020… pic.twitter.com/tNM1m9crjx — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2026

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Снимки: Gettyimages