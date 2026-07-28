Президент на баскетболен клуб загина при инцидент с джет

Едуард Сандлер, президент и треньор на руския баскетболен клуб Динамо Владивосток, е загинал при инцидент с джет.

През 2016 г. той беше обвинен в присвояване на средства от баскетболния клуб Спартак-Приморие. Осъден беше на две години затвор с общ режим. През октомври 2017 г. Сандлер беше освободен условно.

Миналата година 19-годишният футболист Антон Мухин обвини функционера, че го е пребил в сауна. Играчът беше хоспитализиран, след което подаде полицейски сигнал срещу Сандлер.

Сандлер трябваше да дебютира във ВТБ Обединена лига с Динамо след два месеца.

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