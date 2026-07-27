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  4. Баскония се подсили с канадски гард

Баскония се подсили с канадски гард

  • 27 юли 2026 | 20:02
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Баскония се подсили с канадски гард

Баскония обяви официално привличането на гарда Ей Джей Лоусън, който подписа двегодишен договор с испанския тим.

26-годишният баскетболист, висок 198 сантиметра, пристига в Испания след няколко сезона в Северна Америка. В кариерата си в НБА Лоусън е изиграл 107 мача за отборите на Минесота, Далас и Торонто.

През изминалия сезон гардът беше част от системата на Торонто, като съчетаваше изяви за първия отбор с такива за филиала в G-лигата – Раптърс 905.

С екипа на Торонто той записваше средно по 4,2 точки на мач, като демонстрираше над 42% успеваемост при стрелбата от далечно разстояние. В G-лигата Лоусън беше един от лидерите на своя тим със средни показатели от 20,8 точки, 5 борби и 2,4 асистенции на среща.

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Снимки: Gettyimages

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