Баскония се подсили с канадски гард

Баскония обяви официално привличането на гарда Ей Джей Лоусън, който подписа двегодишен договор с испанския тим.

26-годишният баскетболист, висок 198 сантиметра, пристига в Испания след няколко сезона в Северна Америка. В кариерата си в НБА Лоусън е изиграл 107 мача за отборите на Минесота, Далас и Торонто.

A. J. Lawson, nuevo jugador de Kosner Baskonia hasta 2028



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Ongi etorri, Anthony! 🔵🔴 pic.twitter.com/PHiCaZZ5oO — Kosner Baskonia (@Baskonia) July 27, 2026

През изминалия сезон гардът беше част от системата на Торонто, като съчетаваше изяви за първия отбор с такива за филиала в G-лигата – Раптърс 905.

С екипа на Торонто той записваше средно по 4,2 точки на мач, като демонстрираше над 42% успеваемост при стрелбата от далечно разстояние. В G-лигата Лоусън беше един от лидерите на своя тим със средни показатели от 20,8 точки, 5 борби и 2,4 асистенции на среща.

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Снимки: Gettyimages