Трето поражение за юношите до 18 години на Европейското в Италия

Националният отбор на България за юноши до 18 години претърпя трето поражение на Европейското първенство, Дивизия А, което се провежда в Италия. В Трентино тимът на Веселин Веселинов загуби от Словения с 66:88 в последния си мач от Група C на турнира.

Кристиян Занов бе много полезен за България и оформи дабъл-дабъл - 18 точки и 17 борби. Калоян Колев остави срещу името си в статистиката 17 и 7 борби.

Гал Коп бе най-резултатен за Словения с 19 точки.

Юношите успяха да вземат последната четвърт, в която нанизаха 19 точки срещу 13 за своя съперник. Словенците обаче си гарантираха комфортен аванс още в края на първото полувреме след 48:28 и до финалната сирена не изпуснаха лидерството.

Националите до 18 години остават на последно място в своята Група C с баланс от 0-3.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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