Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Трето поражение за юношите до 18 години на Европейското в Италия

Трето поражение за юношите до 18 години на Европейското в Италия

  • 27 юли 2026 | 19:03
  • 244
  • 1
Трето поражение за юношите до 18 години на Европейското в Италия

Националният отбор на България за юноши до 18 години претърпя трето поражение на Европейското първенство, Дивизия А, което се провежда в Италия. В Трентино тимът на Веселин Веселинов загуби от Словения с 66:88 в последния си мач от Група C на турнира.

Кристиян Занов бе много полезен за България и оформи дабъл-дабъл - 18 точки и 17 борби. Калоян Колев остави срещу името си в статистиката 17 и 7 борби.

Гал Коп бе най-резултатен за Словения с 19 точки.

Юношите успяха да вземат последната четвърт, в която нанизаха 19 точки срещу 13 за своя съперник. Словенците обаче си гарантираха комфортен аванс още в края на първото полувреме след 48:28 и до финалната сирена не изпуснаха лидерството.

Националите до 18 години остават на последно място в своята Група C с баланс от 0-3.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

  • 27 юли 2026 | 16:24
  • 806
  • 0
Барселона обяви трансфера на британско крило

Барселона обяви трансфера на британско крило

  • 27 юли 2026 | 16:02
  • 1016
  • 1
Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

  • 27 юли 2026 | 15:18
  • 721
  • 0
Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

  • 27 юли 2026 | 14:31
  • 1331
  • 1
Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

  • 27 юли 2026 | 14:06
  • 402
  • 0
Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение

Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение

  • 27 юли 2026 | 13:09
  • 1816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:1 Лудогорец, Текпетей се разписа

Дунав 0:1 Лудогорец, Текпетей се разписа

  • 27 юли 2026 | 19:19
  • 6671
  • 23
Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

  • 27 юли 2026 | 18:15
  • 4201
  • 5
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 18423
  • 30
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 30567
  • 131
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 28036
  • 72
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 19230
  • 35