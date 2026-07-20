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ЛеБрон Джеймс се срещна със собственика на Филаделфия

  • 20 юли 2026 | 12:22
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ЛеБрон Джеймс се срещна със собственика на Филаделфия

Според информация на NBC Sports собственикът на Филаделфия Севънтисиксърс Джош Харис е провел кратък и приятелски разговор със свободния агент ЛеБрон Джеймс. Срещата се е състояла по време на VIP събитие на "Фанатикс Фест" в Ню Йорк.

Отбелязва се, че Харис, както и играчите на Сиксърс Тайрийз Макси, Джоел Ембийд и Джейлън Браун, са дали да се разбере на Джеймс, че биха се радвали да го видят в отбора.

Филаделфия, заедно с Маями и Кливланд, е в списъка на клубовете, които се смятат за основни претенденти за подписа на 41-годишния нападател.

По-рано Джеймс предизвика бурна реакция сред публиката, след като използва израза "вярвай в процеса". Тази фраза се превърна в девиз на Сиксърс по време на управлението на генералния мениджър Сам Хинки.

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Снимки: Gettyimages

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