Официално: Алегри е новият треньор на Наполи

Масимилиано Алегри официално е новият треньор на Наполи. Договорът му с “партенопеите” е до 30 юни 2029. Назначението му се забави, защото той трябваше да стигне до разбирателство с Милан за прекратяване на контракта му по взаимно съгласие. Това се е случило по-рано днес, въпреки че Алегри беше уволнен преди повече от месец, а Милан вече назначи за негов заместник Рубен Аморим.

Според “Гадзета дело Спорт” Алегри ще получава по 4,5 милиона евро на година в Наполи, като ще има и бонус от един милион при спечелване на титлата. Като футболист той вече е носил фланелката на Наполи в един от най-тежките моменти в историята на клуба, свързан с изпадането през сезон 1997-1998.

58-годишният специалист замества на поста Антонио Конте, който бе начело на Наполи в последните две години, а сега се очаква да поеме ролята на национален селекционер на Италия.

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