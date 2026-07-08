Болоня проявява интерес към полузащитник на Наполи

Болоня се интересува от полузащитника Майкъл Фолоруншо, който се завърна в Наполи след престоя си под наем в Каляри през сезон 2025/26, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.
От Болоня са поискали информация за 28-годишния футболист, който записа 28 мача в Серия "А" през миналия сезон, а Каляри завърши на 14-о място в класирането. Фолоруншо е част от Наполи от 2019 година, но има само шест мача за гранда от Неапол в първенството и беше изпращан под наем осем пъти, като игра за Каляри, Фиорентина и Верона в елита на Италия. Халфът също така беше част от италианския национален отбор за Евро 2024 под ръководството на селекционера Лучано Спалети и записа два мача от турнира.
Тимът на Болоня все още не е обявил привличането на нови попълнения под ръководството на старши треньора Доменико Тедеско, който замени Винченцо Италиано в началото на юни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages